La rénovation: un bon investissement?

Vous aimeriez faire des rénovations dans votre maison, mais vous ne savez pas s’il s’agit d’un bon investissement? Sachez que presque toutes les rénovations offrent un retour sur l’argent investi, à l’exception de l’installation de piscine et spa. Non seulement les rénovations vous permettent d’améliorer votre qualité de vie, mais elles facilitent la vente de votre résidence, puisque les acheteurs n’ont pas à prévoir d’importants travaux. Mais quelles sont les rénovations qui feront augmenter la valeur de votre maison et que devez-vous prévoir avant de vous lancer dans ces imposants travaux?

Avant de commencer:

Vous devez vous questionner sur le but de vos rénovations: améliorer votre qualité de vie ou l’esthétisme de votre maison, entretenir votre investissement ou améliorer l’efficacité écoénergétique de votre résidence? Vous devez également réfléchir à vos besoins futurs, de cette façon, vous pourriez profiter de la rénovation d’une chambre pour prévoir un système électrique qui vous permettrait de transformer cet espace en bureau dans quelques années. Aussi, il est primordial de planifier un budget et de prévoir un montant supplémentaire pour les imprévus. Ensuite, vous devez trouver des entrepreneurs en rénovation afin d’obtenir un minimum de 3 soumissions, vous saurez rapidement si votre budget est réaliste. Une fois que vous avez choisi un entrepreneur avec qui vous avez une bonne communication et qui correspond à votre budget, vous devez rédiger un contrat de travail. Cela vous protège en cas de travaux négligés ou autres problèmes, donc le contrat préserve votre investissement. Vous verrez que toutes ces précautions pourront vous faire économiser beaucoup d’argent sur le long terme.

Les rénos qui rapportent gros

En général, les rénovations sont très rentables, à condition qu’elles soient bien faites. Lorsque vous entreprenez d’importants travaux, vous devez prendre en compte la valeur des maisons de votre quartier et de votre ville. En effet, vous pourriez investir des milliers de dollars pour créer une maison de rêve, mais sa valeur réelle sur le marché pourrait ne pas refléter votre investissement. Par exemple, une maison mise en vente à 350 000 $ dans un quartier de maisons à 150 000 $ ne correspond pas au marché et n’a pas cette valeur dans le voisinage. C’est un pensez-y-bien!

Parmi les rénovations qui offrent un meilleur retour sur l’investissement, on retrouve notamment la réfection de la cuisine et de la salle de bain. Celles-ci permettent non seulement d’améliorer considérablement votre vie quotidienne, mais elles représentent aussi un énorme avantage auprès des acheteurs, qui n’auront pas à investir des milliers de dollars pour rendre ces pièces fonctionnelles. La réfection de la toiture est également une rénovation qui fait augmenter la valeur de votre maison, en plus de vous assurer la tranquillité d’esprit concernant les infiltrations d’eau. Bien qu’on puisse penser le contraire, de la nouvelle peinture représente aussi un bon retour sur l’investissement. Évidemment, la finition de sous-sol et la construction de garage pourraient vous rapporter beaucoup, en plus d’attirer des acheteurs qui ont besoin d’espace. Finalement, l’aménagement paysager est aussi une bonne façon de rentabiliser vos rénovations.

Petites astuces

Vos rénovations peuvent aussi vous permettre d’économiser. En effet, si vous faites des rénovations écologiques, en installant des fenêtres écoénergétiques par exemple, vous verrez votre facture d’électricité diminuer. Même chose si vous décidez de refaire l’isolation de votre maison ou d’installer une thermopompe. Vous pourriez également épargner en modifiant les systèmes de sécurité et de prévention d’incendie, ce qui fait diminuer vos primes d’assurances.

Toutes les rénovations représentent généralement un bon retour sur votre investissement. Il est toutefois primordial de les confier à un entrepreneur de confiance pour des résultats à la hauteur de vos attentes et pour une meilleure garantie sur l’argent investi.