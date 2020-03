La relève agricole à la découverte de l’agriculture du Bénin

Ils seront dix membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) à prendre part à une mission d’échange au Bénin dans le but d’échanger sur les pratiques agricoles, autant techniques que politiques.

C’est la Trifluvienne Évelyne Paquet, qui travaille au sein de la FRAQ, qui accompagnera les neuf agriculteurs de la relève provenant du Saguenay, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie dans ce périple qui se déroulera du 13 au 28 mars à la suite d’une invitation de l’Union des producteurs agricoles – Développement international (UPA DI).

«Ça fait plusieurs fois que l’UPA DI va au Bénin, de sorte qu’ils y ont de bonnes relations. Sur place, on visitera des entreprises ainsi que les productions agricoles plus communes, comme le coton, le cajou et l’ananas. C’est une belle opportunité de découvrir une agriculture plus exotique. On ira aussi découvrir leurs productions plus autosuffisantes. Quelques visites culturelles sont aussi prévues entre les visites», explique Évelyne Paquet.

«L’objectif est aussi de participer à la formation de la relève agricole là-bas, ajoute-t-elle. On va présenter notre fonctionnement à la FRAQ et échanger pour apprendre les uns des autres.»

Il faut savoir que la relève agricole du Bénin comme du Québec partage certains enjeux, comme la survie d’un modèle d’agriculture majoritairement familiale. «Au Canada, on est comme le Québec est comme le Gaulois des fermes familiales. On essaie de rester des fermes de petite taille. C’est notamment ce qu’on a en commun avec le Bénin. On voit de petites fermes très performantes», souligne Mme Paquet.

Par ailleurs, elle remarque que la relève agricole est assez politisée au Québec et qu’elle est «extrêmement formée». Évelyne Paquet note qu’il y aura sans doute des enjeux de communications et de politique à aborder avec leurs homologues du Bénin.

«On communique beaucoup avec la relève agricole d’Europe, mais peu avec celle de l’Afrique. Ça nous fera aussi voir les différences comme les similitudes dans nos enjeux et défis respectifs», souligne Mme Paquet.

Au terme du mandat, le groupe de producteurs de la relève du Québec participera au Forum de la relève agricole 2020 à Cotonou et y présentera la Fédération de la relève agricole, de même que ses implications.

La Fédération de la relève agricole du Québec compte 112 membres volontaires en Mauricie. Sa mission est de rassembler et défendre les intérêts des jeunes passionnés d’agriculture, d’améliorer les conditions d’établissement en agriculture et de travailler à une meilleure information et préparation de ces jeunes.

C’est la première fois que la FRAQ et l’UPA DI s’unissent pour un tel projet.

L’accès aux actifs au cœur des préoccupations

Le principal enjeu qui anime la relève agricole au Québec est l’accès aux actifs, surtout en cette période où la valeur des terres continue d’augmenter.

«La valeur a tellement monté! On est au tout début avec cette problématique parce qu’on voit à quoi ça ressemble en Europe et on devine que ça va devenir de pire en pire. Le fait de pouvoir rester propriétaire de nos terres et de faire nos transferts d’entreprise dans ce contexte est un défi. C’est aussi rendu extrêmement difficile de se démarrer dans le domaine, car le revenu potentiel que tu peux tirer de tes actifs est inégal avec la valeur de ces actifs », explique Évelyne Paquet.

L’enjeu de la valorisation de la profession auprès des consommateurs est aussi mis de l’avant par la FRAQ.