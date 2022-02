La relâche scolaire s’organise dans les musées

À l’approche de la semaine de relâche, le Musée des Ursulines et le Musée POP proposent des activités pour la famille.

De son côté, le Musée POP propose une programmation spéciale du 26 février au 6 mars. Au programme: soirée cinéma en pyjama et visite de l’exposition L’ADN des superhéros, atelier de musique traditionnelle où les enfants pourront jouer avec des instruments et atelier de bande dessinée de superhéros.

Aussi, l’activité T’es qui toé plongera les jeunes visiteurs de 4 à 9 ans dans une aventure audio-interactive dans l’univers de la culture populaire québécoise. Selon leurs choix, basés sur leur personnalité, les enfants découvriront le personnage historique québécois qui leur ressemble le plus.

Rappelons que le Musée POP exige le passeport vaccinal pour les visiteurs de 13 ans et plus.

Pour en savoir plus sur les activités et acheter des billets: https://museepop.ca/planifiez-votre-visite/billetterie-en-ligne

Une relâche gourmande!

Au Musée des Ursulines, parents, grands-parents et enfants auront l’occasion de participer à un atelier de cuisine et à réaliser une recette populaire chez les Ursulines: un gâteau froid dont la recette figure dans le livre 350 ans au coin du four.

L’activité sera offerte du 26 février au 13 mars, du mardi au dimanche, à 10h et à 13h30. L’activité est d’une durée de 90 minutes, incluant la visite guidée du musée.

Le coût est de 20$ par famille (deux adultes, trois enfants) ou de 5$ par personne. L’inscription est obligatoire en appelant au 819 375-7922 ou en achetant des billets en ligne au www.lepointdevente.com/billets/relache.

Colorier, colorer, couleurer

L’exposition itinérante jeunesse Colorier, colorer, couleurer, élaborée par l’équipe du Centre d’exposition Raymond-Lasnier en 2019, est de retour au bercail. L’exposition fait écho au récit Tirer ses ficelles, de l’autrice Diane Longpré, alors que le paysage a perdu ses couleurs après plusieurs jours de pluie. Du 12 février au 3 avril, le visiteur sera appelé à remettre de la couleur dans le paysage de différentes façons à travers les œuvres interactives de l’exposition, qu’il s’agisse de colorier des fleurs ou de remettre des feuilles colorées aux branches, par exemple.

Le concept derrière l’exposition fait en sorte que les actions posées s’avèrent souvent déterminées selon le type de personnalité de chacun. Au terme de la visite, l’enfant sera d’ailleurs en mesure de définir sa propre couleur et découvrir dans laquelle catégorie de comportement créatif il se retrouve.

Est-il plus du type colorié qui planifie toutes les étapes d’un projet avant de commencer et qui tente de créer des images les plus réelles possible? Ou encore coloré, s’il choisit les couleurs en fonction de celles qu’il préfère et qu’il aime travailler en équipe. Sinon, il sera couleuré, c’est-à-dire qu’il laisser aller son imagination au maximum.

Plongeon dans l’univers des draveurs

L’exposition Drave dédrave – ramener l’équilibre, créée initialement par Boréalis, revient à domicile dès le 26 février pour faire découvrir l’univers du métier de dédraveur, au cœur de la restauration physique et biologique, à l’aide de modules interactifs, d’images, de témoignages et d’objets. S’ajoute aussi la visite guidée interactive avec l‘Expérience drave-dédrave. L’activité sera complétée par un parcours à la lampe UV dans les voûtes du musée ainsi qu’un atelier de fabrication de papier.

À l’occasion de la semaine de relâche, des activités seront proposées pour enrichir l’expérience de toute la famille.