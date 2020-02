Le Musée POP ne fait pas relâche

Du samedi 29 février au dimanche 8 mars 2020, le Musée POP de Trois-Rivières attend les jeunes qui font relâche avec une foule d’activités avec sa programmation familiale.

Le Musée Pop invite tout d’abord les familles à essayer son Plancher interactif «Patente ou pantoute» à 11 h, 13 h 30 et 15 h. Qui sautera le premier sur le bon indice? Un plancher interactif pour jouer à découvrir différentes inventions québécoises qui font maintenant partie de nos vies quotidiennes, ainsi que leurs créateurs.

Toujours avec ses nouveautés interactives, une activité de cherche et trouve numérique propose aux familles, équipées d’une tablette tactile, de faire tourner la roulette et de partir à la recherche de différents objets dans l’exposition Attache ta tuque! «Grattez les indices, prenez en photo vos trouvailles et complétez le tableau d’honneur!»

Alors que les deux activités précédentes sont incluses dans le prix d’une entrée au Musée, on peut ajouter un 5$ pour se procurer une cuillère en bois à décorer qui pourra par la suite être utilisée pour jouer de la musique comme autrefois, l’occasion de mettre à contribution ses talents artistiques et de découvrir des traditions québécoises.

La relâche sera également l’occasion pour les plus jeunes de découvrir la Vieille prison de Trois-Rivières. Alors que les visites sont généralement ouvertes aux enfants de 12 ans et plus, une visite plus familiale, ouverte aux 8 ans et plus, sera offerte durant le congé. En plus de découvrir la vie des prisonniers, les guides conscientisent les jeunes sur les conséquences de la délinquance.

D’autres surprises attendent les familles au Musée POP durant la relâche. Pour découvrir les autres activités ou pour consulter l’horaire complet, il suffit de se rendre au museepop.ca.