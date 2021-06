La région de la Mauricie et du Centre-du-Québec passe au palier jaune

En raison de l’amélioration de sa situation épidémiologique, la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec passera au palier de préalerte (jaune) dès le lundi 7 juin prochain.

Parmi les mesures en vigueur au palier jaune, mentionnons que les rassemblements dans les domiciles privés limités aux occupants de deux résidences différences sont autorisés.

Dans les restaurants, les occupants de deux résidences peuvent également partager une même table.

Le respect des mesures de base renforcées demeure toutefois essentiel.

Au cours des derniers jours, le portrait épidémiologique de la région a continué de s’améliorer de façon significative. Effectivement, le nombre de cas quotidien a poursuivi sa baisse, passant d’une moyenne de 24 cas par jour à 11 cas par jour. Les éclosions sont aussi à la baisse avec 24 éclosions de moins que la semaine dernière.

Il s’agit d’une situation très encourageante qui permet à la Santé publique de devancer le calendrier qui avait été proposé par le gouvernement.

«Je pense qu’on est à l’étape où on le méritait, souligne, pour sa part, le maire Jean Lamarche. J’espère que ça va servir à encourager les gens à se faire vacciner. Je pense que ce sera salutaire pour nos restaurants et bars. C’est notre vitalité économique du centre-ville et des autres quartiers qui est en cause.»

«Le maintien de la région au palier d’alerte orange pendant les derniers mois et le passage au palier de préalerte jaune annoncé aujourd’hui sont le fruit des efforts soutenus de la population que je souhaite d’ailleurs remercier. Bien qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle, je réitère l’importance de maintenir nos efforts en respectant les mesures associées à notre palier d’alerte. Évidemment, j’encourage toute la population à se faire vacciner pour atteindre notre objectif de vacciner plus de 75 % de la population avec 2 doses», commente Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de santé publique.