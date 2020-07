La réalité virtuelle au service de l’immobilier

L’industrie du courtage immobilier à l’ère 3.0? Pourquoi pas! L’agence immobilière Groupe Sutton Alliance vient d’intégrer la réalité virtuelle à son offre de services.

Lorsque la pandémie a mis sur pause les activités commerciales en mars dernier, l’agence a cherché, comme la plupart des entreprises, de nouvelles avenues pour continuer à offrir ses services.

«La crise actuelle fait en sorte que le marché de l’immobilier est en pleine effervescence et de plus en plus de maisons seront à vendre, notamment pour des raisons de transfert professionnel, pour régler des successions ou encore en raison de nombreux couples qui se séparent», indique la présidente du Groupe Sutton Alliance, Julie Boulianne.

Son équipe a donc réfléchi à la façon de tirer son épingle du jeu, d’où cette nouvelle offre exclusive dans le domaine.

«L’innovation technologique, c’est l’avenir de l’immobilier et c’est la raison pour laquelle l’agence vient de signer une entente exclusive avec l’entreprise trifluvienne VERSOM VR, spécialisée en réalité virtuelle et en réalité augmentée, afin d’offrir à sa clientèle une panoplie de services pouvant aider à la vente de leur propriété», ajoute Mme Boulianne.

Concrètement, dès qu’un client convient de la vente de sa maison avec un des courtiers immobiliers du Groupe Sutton Alliance, il reçoit un ensemble numérique incluant une visite virtuelle 360° avec plan 3D intégré de la propriété ainsi qu’une banque de photos professionnelles. Ces ajouts visent une meilleure mise en marché de la propriété.

«Les avantages sont nombreux. Je pense notamment aux gens qui ne veulent pas visiter en personne ou aux gens à l’extérieur de la région qui ne peuvent se déplacer. Pour eux, la visite virtuelle est tout indiquée. Cette immersion du client dans sa future demeure pourrait lui permettre, par exemple, de prendre les mesures nécessaires des fenêtres pour planifier sa décoration. Aussi, en plus d’augmenter l’expérience client et de se démarquer de la concurrence, ce partenariat permettra aux acheteurs de continuer à visiter les maisons du Groupe Sutton Alliance advenant le cas qu’une seconde vague de confinement reliée à la COVID-19 surviendrait. Les possibilités de la vente de propriété sont donc augmentées pour les vendeurs et l’efficacité du travail des courtiers s’en trouve accrue», termine Mme Boulianne.

De 4 à 25 courtiers immobiliers

L’agence Groupe Sutton Alliance, qui célèbre son deuxième anniversaire, connaît une progression constante en Mauricie et au Centre-du-Québec. En deux ans, la bannière est passée de quatre à près de 25 courtiers immobiliers en plus d’avoir des points de service à Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour et récemment à Drummondville.