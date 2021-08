La réalité augmentée au service des restaurateurs

RealFood AR, une startup trifluvienne, est en train de mettre au point une application permettant aux consommateurs de visualiser les plats offerts par les restaurateurs grâce à la réalité augmentée.

Au balayage d’un code QR, le plat désiré apparaît à l’écran du cellulaire ou de la tablette. Le consommateur peut ainsi l’observer sous tous ses angles, en constater le contenu, voir si la portion est suffisante et même obtenir la liste des ingrédients.

« On numérise les plats pour faire des menus interactifs, que ce soit en restaurant ou pour les commandes en ligne, précise William Allaire, cofondateur de RealFood AR. C’est un peu comme la version moderne et numérique de l’assiette à desserts qu’on nous apporte dans les restaurants italiens pour nous montrer tous les choix disponibles. C’est comme ça, mais pour chaque plat. »

M. Allaire et son associé, Samuel Vincent, utilisent ainsi la réalité augmentée pour, d’une part, améliorer l’expérience client et, d’autre part, faire tomber les barrières de la langue. « Le fait de voir le plat au lieu de lire son nom sur le menu permet d’avoir rapidement une idée de ce que c’est. C’est facilitant pour les touristes et même pour les Québécois lorsqu’ils vont dans un restaurant typique d’une autre nationalité. L’application peut aussi traduire au lieu d’avoir huit langues écrites sur le menu en restaurant », indique M. Vincent.

Le duo d’entrepreneurs souhaite également intégrer à son produit un volet axé sur les aspects nutritif et local des mets. « L’avantage d’avoir ça sur notre téléphone, c’est qu’on n’a pas de limite d’informations, soutient M. Allaire. On a donc pensé ajouter un volet nutrition où on peut donner la liste des ingrédients et des valeurs nutritives. Ce serait pratique pour les gens qui ont des allergies alimentaires ou encore qui ont des alimentations variées comme les végétariens et les végétaliens. »

Les associés songent aussi à établir des partenariats avec d’autres entreprises de la chaîne alimentaire pour montrer, par exemple, le parcours du bœuf qui se retrouve dans notre hamburger. « On pourrait voir où il a été élevé et apprêté », mentionne M. Vincent.

Choisir Trois-Rivières pour entreprendre

L’entreprise RealFood AR est née à la suite du Startup Weekend de Shawinigan en 2019. Le projet avait d’ailleurs remporté le premier prix de l’événement. « Au départ, on était sept dans le projet, raconte William Allaire. Maintenant, on n’est plus que deux. Nos intérêts communs pour la technologie et le milieu de la restauration font en sorte qu’on est très complémentaire. »

Bien que tous les deux ne soient pas originaires de la région, c’est à Trois-Rivières qu’ils ont choisi d’implanter le siège social de leur entreprise. «On a choisi la Mauricie pour plusieurs raisons, notamment parce que l’innovation, le tourisme et le secteur de la restauration sont très développés ici, explique M. Vincent. On sens toute cette énergie. C’est un climat propice pour nous. La région est parfaite pour notre projet, en plus qu’on est central au Québec géographiquement parlant. »

La majorité du système élaboré par le duo est opérationnel, mais il reste encore de petits détails à peaufiner. Pour permettre aux entrepreneurs de se faire connaître et de commercialiser leur produit, une campagne de sociofinancement sera lancée très bientôt sur la plateforme La Ruche.