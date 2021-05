La psychothérapie et le traitement des difficultés relationnelles

Les relations, que ce soit avec la famille, les amis ou les partenaires, ont un impact marqué sur notre perception de nous-mêmes et nos relations avec les autres. Elles peuvent nous fournir sécurité, affection, excitation et espoir, mais nos relations les plus proches sont souvent le champ de bataille sur lequel nos vulnérabilités les plus profondes, nos comportements les plus dommageables et nos blessures passées non résolues peuvent être révélées.

La thérapie relationnelle est une approche thérapeutique basée sur l’idée que des relations mutuellement satisfaisantes avec les autres sont nécessaires au bien-être émotionnel. Ce type de psychothérapie prend en compte des facteurs sociaux, et examine les luttes de pouvoir et autres problèmes qui se développent à la suite de ces facteurs, ainsi que leur relation avec les relations dans la vie d’une personne.

Les personnes qui vivent de la détresse dans leurs relations familiales, intimes, professionnelles ou sociales peuvent bénéficier de la psychothérapie pour traiter les difficultés relationnelles.

Le traitement des difficultés relationnelles

En général, les séances de psychothérapie relationnelle mettent l’accent sur le développement de la conscience relationnelle. Pour y parvenir, le thérapeute et la personne en thérapie doivent généralement comprendre les stratégies de déconnexion de l’individu, ou les styles d’interaction interpersonnelle utilisés pour repousser les autres. Une fois qu’ils sont identifiés, le thérapeute et l’individu peuvent explorer les raisons potentielles de l’utilisation de ces stratégies.

La transformation commence à se produire lorsque le thérapeute et l’individu construisent de nouvelles images relationnelles en utilisant la relation thérapeute-personne en thérapie comme modèle pour une relation sûre et saine.

Lors des séances avec un psychothérapeute, vous apprendrez donc à identifier comment vous pouvez éloigner les gens plutôt que de les attirer et à comprendre comment ces comportements sont liés à vos expériences passées.

L’objectif est de développer de nouvelles idées sur les relations, de construire une relation solide avec le thérapeute et d’utiliser à la fois ces nouvelles idées et la relation thérapeutique comme modèle pour créer des relations plus saines et plus durables avec les autres.

Qui peut vous aider avec des difficultés relationnelles ?

Recherchez un professionnel de la santé mentale agréé et expérimenté avec une formation spécifique en thérapie relationnelle. En plus de trouver quelqu’un avec la formation, l’expérience et l’approche relationnelle appropriées, recherchez un thérapeute avec qui vous vous sentez à l’aise pour discuter de problèmes personnels. Un thérapeute relationnel doit être une personne chaleureuse, empathique, compréhensive et sans jugement, car le succès de la thérapie relationnelle dépend fortement de la capacité du client à établir une relation personnelle avec le thérapeute.

Puisque les relations avec les gens qui nous entourent sont souvent au cœur de nos préoccupations et qu’elles peuvent affecter notre bien-être général, ainsi que notre santé mentale en particulier, il sera important d’être accompagné d’un professionnel qui saura nous soutenir et nous guider vers l’amélioration de celles-ci, qu’elles soient nos relations personnelles, de couple, familiales ou professionnelles.