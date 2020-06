La priorité aux piétons au centre-ville cet été

Le centre-ville de Trois-Rivières fera une grande place aux piétons et aux cyclistes durant l’été 2020. La rue des Forges sera d’ailleurs entièrement piétonne entre les rues Champlain et du Fleuve.

C’est notamment pour permettre aux commerçants et aux restaurateurs d’opérer dans le respect des mesures de distanciation que cette décision a été prise. C’est que les terrasses seront élargies de deux mètres, faisant en sorte d’occuper la totalité de l’espace trottoir disponible.

Les visiteurs seront donc amenés à se déplacer à même la chaussée, dans un corridor réduit à 5,5 mètres. Pour assurer la fluidité des déplacements, des clôtures et du marquage au sol seront aménagés. Deux kiosques d’information seront installés, tout comme des stations de lavage des mains. Il y aura également un sens déterminé pour la circulation dans la rue.

«On a planché sur différents scénarios ces dernières semaines, mais pour offrir plus d’espace aux commerces à l’extérieur, il fallait piétonniser à 100% certaines rues, précise Robert Dussault, directeur général adjoint – Développement à la Ville de Trois-Rivières. Les cyclistes pourront aussi circuler à condition qu’ils marchent à côté de leur vélo sur la rue. Cet espace de deux mètres que l’on accorde aux commerçants permettra aux restaurateurs de conserver le même nombre de tables sur leur terrasse, tout en ayant une allée plus grande entre les tables.»

Un système de rampes amovibles a été prévu pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes qui en ont besoin pourront demander une rampe amovible à l’un des kiosques d’information. Un employé viendra installer la rampe à l’endroit requis.

Une zone a aussi été déterminée pour les plats pour emporter et pour les livraisons.

La Ville est prête à déployer les aménagements nécessaires rendant possible la piétonnisation de la rue des Forges. L’administration municipale attend simplement le feu vert du gouvernement concernant l’ouverture des restaurants et terrasses.

«L’idée est de transformer une crise en opportunité. Avant la pandémie, la ville était en pleine escalade économique, culturelle et sociale. L’environnement prenait aussi plus de place dans les projets. On souhaite créer un contexte favorable au niveau sanitaire pour favoriser un sentiment de sécurité dans la ville et que les gens soient à l’aise d’y circuler», indique le maire Jean Lamarche.

«C’est un été dont on se souviendra. Pourra-t-on s’en servir pour déployer des innovations qu’on n’aurait pas osées. Est-ce que quelques-unes de ces mesures pourraient revenir dans les prochaines années? Ce n’est pas impossible. On évaluera les choses cet été et il y aura sans doute des choses qui vont rester, j’ose croire», ajoute le maire Lamarche.

«On a tous marché sur la rue des Forges durant les grands événements, pris dans la foule. Je pense que le contexte cet été et les mesures mises en place permettront aux gens de découvrir différemment le centre-ville, son architecture, etc. Il en émergera peut-être d’autres parcours sur lesquels on planche», précise M. Dussault.

Des agents situés aux extrémités contrôleront également l’accès à la rue pour éviter les rassemblements. Ceux-ci auront aussi le mandat de rappeler le message en lien avec le respect de la distanciation physique de deux mètres.

Des rues partagées

Plusieurs rues avoisinantes seront aussi aménagées pour inciter les visiteurs à s’y balader en toute sécurité.

Sans être entièrement piétonne, la rue Notre-Dame Centre sera également aménagée différemment pour accueillir les visiteurs tout en laissant plus de place aux commerçants et restaurateurs. Les piétons auront plus d’espace pour circuler en bordure de rue.

Aussi, sur les rues Bonaventure, des Ursulines, des Casernes, du Fleuve, Saint-Louis ainsi que sur la terrasse Turcotte, seule la circulation automobile locale sera autorisée et la vitesse sera limitée à 20 km/h pour la saison estivale. Ces artères deviendront donc des rues partagées où piétons et cyclistes auront priorité. Notons également que la rue des Ursulines sera à sens unique pour l’été.

Pour faciliter l’accès des cyclistes au centre-ville, des supports à vélo ont été ajoutés dans l’ensemble du périmètre du centre-ville.

Par ailleurs, la rue Saint-François-Xavier fera office de première vélorue à Trois-Rivières, c’est-à-dire que les cyclistes y auront la priorité sur les voitures. Il s’agit d’un projet-pilote cette année et devrait devenir permanent dès l’année 2021. Les détails autour de cet élément seront dévoilés ultérieurement.

L’ensemble de ces mesures nécessite un investissement d’environ 160 000$. Par ailleurs, une quarantaine de places de stationnement pour voitures et une douzaine d’espaces pour motos seront inaccessibles. Pour les motos, environ 30 espaces de stationnement seront rendus disponibles sur le terrain de l’ancien Germain & Frère, près du CECi.