La Prestation canadienne d’urgence prolongée

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé le prolongement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour une durée de huit semaines. Avec cette prolongation, les travailleurs admissibles auront accès à la prestation pendant une période pouvant aller jusqu’à 24 semaines.

Le gouvernement modifiera l’attestation relative à la PCU de manière à encourager les prestataires à trouver un emploi et à consulter le Guichet-Emplois, le service national de placement du Canada offrant des outils pour la recherche d’emplois.

Au cours des prochaines semaines, le gouvernement examinera les pratiques exemplaires mises en œuvre ailleurs dans le monde, en plus de surveiller l’évolution de l’économie et la progression du virus. Au besoin, il fera les changements nécessaires au programme pour qu’encore plus de gens reçoivent l’aide dont ils ont besoin.

Les demandes pour obtenir la PCU peuvent être soumises jusqu’au 2 décembre 2020, et les paiements seront rétroactifs pour la période du 15 mars au 3 octobre 2020. Les Canadiens peuvent demander la PCU et obtenir plus de renseignements en ligne ou en composant le 1-833-966-2099.

La Subvention salariale d’urgence du Canada sera, quant à elle, prolongée jusqu’au 29 août 2020 afin de protéger les emplois, de permettre aux entreprises de continuer à payer leurs employés et de réembaucher les travailleurs qu’elles avaient dû congédier.