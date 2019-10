La première manche remportée par le Phoenix

Dans le cadre du premier match de la fin de semaine des rivalités dans la LHJMQ, les Cataractes de Shawinigan ont résisté longtemps, mais ont dû s’avouer vaincu par la marque de 4 à 2 face au Phoenix à Sherbrooke. Mikaël Robidoux, à deux reprises, a été le seul marqueur des siens qui ont dirigé 23 tirs.

Devant le filet des siens, Justin Blanchette a été étincelant et a repoussé 37 tirs au but.

Si certains doutaient de la rivalité “naturelle” entre les deux clubs, la première moitié du premier engagement nous permit de voir que les deux équipes n’étaient pas prêtes à laisser 1 pouce à leurs adversaires. Après seulement 6 minutes, les deux équipes avaient accumulé au moins 7 mises en échec.

Profitant d’un 5 contre 3, les hommes de Daniel Renaud ne parvinrent pas à prendre les devants, sans toutefois avoir testé solidement le filet de Samuel Hlavaj. Par trois fois, le gardien slovaque sortit la jambière et frustra Valentin Nussbaumer et Mavrik Bourque! Après avoir écoulé un double désavantage numérique, les locaux reprirent possession du disque et Félix Robert profita de la nonchalance de Justin Blanchette pour glisser la rondelle sous ses jambières.

La réplique vint rapidement lorsque Mikaël Robidoux (1er) descendit rapidement le long de l’aile droite avant de décocher un tir des poignets qui échappa à Hlavaj et trouva son chemin tout juste derrière la ligne des buts. Sur la séquence, Xavier Cormier récolta un 8e point cette saison en se faisant complice.

La formation shawiniganaise profita du bon travail de son gardien en début de deuxième période puisque, après deux arrêts spectaculaires de Justin Blanchette, William Veillette parvint à s’échapper avec Mikaël Robidoux, les deux seuls devant le gardien du Phoenix. L’ancien des Chevaliers de Lévis offrit une superbe passe à son coéquipier qui inscrivit son deuxième de la rencontre lorsqu’il plaça un tir sur réception parfait entre les jambières de Hlavaj.

Sans aucun doute, la grande vedette du second engagement fut Justin Blanchette. Nul doute que sans sa formidable tenue, les Cataractes auraient une lourde pente à remonter. Grâce à lui, la marque était égale au terme du deuxième vingt.

Le #39 récidiva en début de troisième vingt alors qu’il se déplaça sur sa gauche et vola un but certain à Xavier Parent alors que la période n’était pas vieille d’une minute. Il fallut attendre la deuxième moitié de la période pour voir une équipe briser l’égalité. Malheureusement, ce fut le Phoenix qui prit une option sur la victoire lorsque Alex-Olivier Voyer trouva la faille chez Justin Blanchette. Les Cataractes tentèrent de créer l’égalité en fin de match, mais le Phoenix résista et ajouta un dernier filet dans une cage déserte.

Dès dimanche, les deux mêmes formations compléteront le week-end des rivalités alors que le Phoenix sera de passage au Centre Gervais Auto. La rencontre débutera à compter de 16h. (JC / Cataractes.qc.ca)