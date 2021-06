Ils ont souvent rêvé, chacun sur leur divan, que papa Louis Cournoyer, annonceur maison des Cataractes de Shawinigan, ait la chance de scander le nom de fiston au micro: La première étoile, the first star, Alexis Cournoyer! Et bien les deux comparses se sont rapprochés de leur rêve, ce samedi, alors que le jeune gardien de but a été sélectionné au 13e tour du repêchage annuel… par Shawinigan!

Le jeune Alexis travaillait jusqu’à 14h, samedi, mais il avait obtenu le droit de consulter son téléphone de temps à autre puisqu’il était persuadé qu’une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) allait le réclamer.

« Je me souviens encore de partir avec une cliente à 13h40. Mon nom est sorti à 13h44 et je suis revenu au bureau d’accueil à 13h48. J’avais plusieurs notifications alors je suis allé voir la liste de repêchage. J’ai vu mon nom à côté des Cataractes de Shawinigan! », se souvient-il.

« Je capotais et ils m’ont libéré pour le reste de la journée. Ç’a été un mélange d’émotions et j’ai reçu le texto de ma mère qui capotait. C’était juste incroyable. »

Bien qu’il confie ne pas avoir été approché par les Cataractes, l’athlète de 15 ans était connu de l’organisation.

« Je n’ai pas le choix de remercier Martin Mondou, Mario Carrière et Steve Mongrain pour leur appui et pour me faire confiance. Je travaille depuis longtemps avec Steve (depuis la catégorie Pee-Wee) et il sait quel genre de gardien je suis. Depuis que je suis jeune qu’on se connaît et j’ai toujours apprécié travailler avec lui. On s’est toujours dit les vraies choses et j’ai une marque de confiance particulière envers lui », ajoute celui qui a toujours idolâtré Carey Price.

Le jeune homme de Saint-Louis-de-France aura du pain sur la planche dans les prochaines années, mais il sait qu’il a tous les atouts pour y arriver.

« Je suis devenu gardien de but parce que ça me passionne, tout ce qui est concentration. J’aime que ce soit toi qui gardes l’équipe, que tu doives être bon dans les grands moments et que tu sois apprécié de tes coéquipiers », explique celui qui vient de conclure ses études de secondaire 3.

« Je me décrirais comme rapide, avec de bons réflexes. Je suis très bien la rondelle des yeux et je suis habile en sortie de filet. J’ai une bonne éthique de travail et je suis concentré à 100% lorsque je suis sur la glace. Je fais déjà attention à mes habitudes parce que je ne veux pas faire autant d’efforts pour ensuite tout défaire. »

Camps LHJMQ et Midget AAA

Celui qui s’attend à gagner encore quelques pouces et quelques livres aura un automne très chargé. Il aura le droit à son premier camp avec les Cataractes de Shawinigan et au camp de sélection Midget AAA avec les Estacades de Trois-Rivières.

« Je vais vraiment apprécier chaque moment au camp des Cats et je sais qu’il me manque encore quelques pouces et quelques livres, mais je vais tout donner parce que ça fait partie de mon ADN. Je vais arriver aussi prêt que je l’étais l’an dernier au camp Midget AAA », lance-t-il. « Pour ce qui est des Estacades, je sais que deux postes de gardiens de but se libèrent alors ce sera à moi de faire ma place. »

Le paternel du jeune Cournoyer, Louis, est bien connu en Mauricie pour ses nombreuses années de travail derrière les micros d’Énergie 102,3. Il est également annonceur maison des matchs locaux des Cataractes depuis bon nombre d’années déjà.

« Mon père avait un voyage de pêche ce week-end et il était organisé depuis longtemps. Il n’avait pas vu ses chums depuis environ deux ans alors ils sont partis. Ce n’est que lorsqu’il est sorti du bois qu’il a vu ses notifications et pris mon message vocal. Il capotait et il s’est stationné pour m’appeler. »

« On s’est souvent dit que ce serait cool qu’il puisse annoncer mon nom un jour, mais on ne pensait pas que je serais repêché par Shawinigan nécessairement. Ça vient ajouter au rêve, c’est certain. Je suis un jeune responsable alors j’aurais été prêt à aller jouer n’importe où, même si c’était loin comme Halifax, ou peu importe. Être repêché par Shawinigan est un sentiment incroyable », conclut-il.