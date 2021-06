La population invitée à pédaler pour la cause

Ayant dû annuler son événement Bâton ou Guidon l’an dernier, la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) innove en créant le nouvel événement-bénéfice Pédalez pour nos aînés. La participation à ce tout défi cycliste comprend un volet corporatif et un volet familial.

« On voulait créer un mouvement de solidarité envers les aînés de la région, tout en sensibilisant la population à leur réalité et à celle des employés de la santé qui œuvrent à leur bien-être. Cet événement sportif a pour objectif de recueillir des fonds qui serviront à bonifier concrètement les services et les soins de santé offerts à nos aînés en établissement », a lancé Annie Brousseau, directrice générale de la Fondation RSTR.

« L’événement répond aux normes sanitaires de la Santé publique en ce qui a trait à la prévention de la propagation du coronavirus. Les mesures prescrites seront mises en place pour assurer la sécurité des participants et des bénévoles. »

Le volet corporatif se déroulera le vendredi 17 septembre 2021. Les équipes de cyclistes, issus du milieu de la santé et du monde des affaires, devront sillonner un trajet de 50 km ou de 100 km reliant des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la région de Trois-Rivières. Du côté des familles, ils auront tout le mois de septembre pour parcourir, à leur rythme, 100 km à vélo.

« Cette activité dédiée à nos résidents est non seulement une grande marque de générosité envers nos aînés, particulièrement en ces temps de pandémie, mais également une opportunité de bonifier et d’unifier leur milieu de vie », a pour sa part témoigné Sébastien Rouleau, directeur du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée au CIUSSS MCQ.

« Nous sommes sincèrement reconnaissants de constater la mobilisation des citoyens qui, en participant à ce défi sportif, leur apporteront un soutien indéniable et véritablement apprécié. »

La Fondation RSTR peut compter sur des ambassadeurs de cet événement-bénéfice, soit Anne Beaumier, présidente chez RE/MAX de Francheville (ambassadrice du volet corporatif), Daniel Lamothe, vice-président, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement de l’Équipe Lamothe Chaput, RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières inc. (ambassadeur du volet corporatif), ainsi qu’Élyse Massé, associée et directrice – bâtiments & infrastructures chez Consultants MESAR inc. (ambassadrice du volet famille).

Pour participer en équipe ou en famille, réservez votre place en ligne dès maintenant à fondationrstr.com. Pour tout renseignement additionnel, contactez Joanny St-Arneault via le joanny.st-arneault@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819-697-3333 (Poste 53574).