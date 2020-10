La police de Trois-Rivières est à l’affût

Avec la prolifération des cas de COVID recensés à travers la province, la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) poursuit les actions mises de l’avant.

De façon hebdomadaire, des policiers poursuivent les visites dans les établissements licenciés afin d’assurer le respect de certaines règles telles;

– Port du couvre-visage dans les déplacements

– Distanciation physique de 2 mètres, dans la mesure du possible

– Service et consommation aux tables seulement

– Capacité maximale à 50% de celle autorisée au permis

– Heure d’exploitation entre 8h00 et 00h00 (fin de la vente d’alcool à 23h00)

– Interdiction de danse et de karaoké

– Tenue obligatoire d’un registre de clients

Également, dans les heures névralgiques, les policiers effectuent des patrouilles aux abords des écoles secondaires, visitent les commerces près de ces écoles et portent une attention particulière aux parcs environnants, dans un but de sensibilisation des étudiants au respect des mesures sanitaires.

Des patrouilles seront également dirigées à proximité des terminus d’autobus pour s’assurer que l’ensemble des usagers respectent le port du couvre-visage. De plus, advenant la tenue de nouvelles manifestations sur le territoire, celles-ci continueront d’être encadrées par les policiers de la DPTR.