La plateforme web du ministère de l’Éducation est en ligne

La plateforme web L’école ouverte est maintenant disponible à ecoleouverte.ca.

Conçue dans un esprit ludique et développée dans un format accessible, la plateforme offre des ressources variées permettant aux parents et aux élèves de réaliser des activités de différentes natures, et ce, dans plusieurs matières et à tous les niveaux scolaires.

Ces activités, qu’elles soient scolaires, sociales ou physiques, contribueront à parfaire les connaissances et les habiletés des élèves dans plusieurs domaines.

De nouveaux contenus y seront ajoutés chaque semaine. Des ajouts permettant de retrouver plus facilement des activités destinées aux élèves ayant des besoins particuliers seront également disponibles prochainement.

Cette nouvelle initiative, conjuguée aux suivis hebdomadaires qui seront effectués par les membres de l’équipe-école auprès de l’ensemble des élèves et aux suivis des différentes ressources professionnelles auprès des élèves vulnérables, permettra de maintenir les acquis des élèves et de continuer à stimuler leurs apprentissages.

«Nous ne rendons rien obligatoire, mais nous donnons aux parents tous les outils possibles pour les accompagner et les aider à cultiver chez leurs enfants le désir d’apprendre à travers cette crise», souligne le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Précisons que ces activités ne peuvent faire l’objet d’évaluations.