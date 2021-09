La place Rita-Lafontaine inaugurée au centre-ville

La Ville a inauguré la place Rita-Lafontaine en l’honneur de la célèbre comédienne originaire de Trois-Rivières, en présence de proches et de membres de la famille.

Située entre la bibliothèque Gatien-Lapointe et le parc Champlain au centre-ville de Trois-Rivières, la place Rita-Lafontaine se retrouve ainsi au cœur du centre-ville, près des lieux culturels. Sept plaques en son honneur délimitent la place qui porte son nom.

Originaire du quartier Saint-Philippe, la comédienne Rita Lafontaine est décédée le 4 avril 2016. En plus de sa remarquable carrière au théâtre aux côtés des Michel Tremblay et André Brassard, à la télévision et au cinéma, l’actrice s’est associée à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2010 lors de l’ouverture du programme de certificat en interprétation théâtrale.

« C’est un honneur d’être la ville de Rita Lafontaine. On a tous un souvenir relié à elle. La place qui porte maintenant son nom est un lieu où l’on va pouvoir venir se recueillir pour penser à cette grande dame. Rita Lafontaine, on va s’en souvenir longtemps », a témoigné le maire Jean Lamarche.

Le comité de toponymie de la Ville a reçu de nombreuses demandes, ces dernières années, pour honorer la mémoire de la grande dame de théâtre. Le défi aura été de trouver le bon lieu pour lui rendre cet hommage.

Le comédien Francis Bourgea, un ancien étudiant de Rita Lafontaine, a partagé un témoignage écrit par l’auteur Michel Tremblay qui a côtoyé la comédienne pendant près de 50 ans.

« Rita a été l’une des personnes les plus marquantes dans ma vie. Elle a élevé mes textes à une hauteur insoupçonnée. Je pense à elle chaque jour. Elle mérite une place à son nom. Elle mérite une ville. »

« Cette place signifie des heures d’exploration de l’âme humaine à travers des personnages explorés par Rita, a continué son conjoint pendant 23 ans, Jacques Dufour. Michel Tremblay, André Brassard et Rita Lafontaine ont été un trio de création pendant 50 ans. Rita nous a laissé des souvenirs impérissables. Merci Rita. Merci pour tout ce que tu as été. »