Martin Francoeur a officiellement été désigné candidat officiel du Parti libéral du Canada pour la circonscription de Trois-Rivières, en prévision des prochaines élections fédérales, dans le cadre d’une soirée d’investiture tenue lundi soir.

« Dans mon esprit, il est clair que la place du député de Trois-Rivières à Ottawa ne doit pas être dans l’opposition officielle, encore moins dans le deuxième ou le troisième parti d’opposition. La place du député de Trois-Rivières à Ottawa, c’est au sein du gouvernement. Ça ne s’est pas produit depuis 1993 », a réitéré Martin Francoeur.

Le candidat du Parti libéral du Canada s’engage à garder un oeil sur le dossier du train à grande fréquence pour s’assurer que le projet ne prenne pas une direction différente de celle annoncée récemment et à soutenir les moteurs économiques que sont le Port de Trois-Rivières et l’aéroport.

M. Francoeur entend également suivre de près le dossier de la cohabitation sur la rivière Saint-Maurice. « Trois-Rivières travaille pour demander une modification réglementaire visant à limiter la vitesse des embarcations sur la rivière Saint-Maurice. Les riverains sont également préoccupés par l’érosion des berges. Je veux aussi porter ce dossier à Ottawa selon ce qui aura été déterminé à la suite des consultations menées par la Ville », précise-t-il.

« Mon travail comme journaliste et comme éditorialiste m’a permis de développer une bonne connaissance des dossiers et des enjeux de la circonscription. Je veux m’assurer que notre voix, celle de la population trifluvienne, et nos dossiers soient bien défendus à Ottawa », ajoute le candidat.

La protection des vestiges du Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice est un autre des enjeux qui lui tiennent à coeur. « Je suis content de voir qu’un pas a été franchi cette année pour la mise en valeur et l’animation du lieu. Par contre, on ne donne pas les moyens au site pour le mettre en valeur et en favoriser la conservation. C’est un problème. Le financement doit suivre la reconnaissance du lieu », plaide Martin Francoeur.

À l’occasion de cette soirée d’investiture, le candidat libéral était entouré de Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier – Sainte-Marie, ainsi que de François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et député de Saint-Maurice – Champlain.

« À Trois-Rivières, on va se donner un nouvel air de changement et d’ambition. Martin Francoeur est la personne qu’il faut pour bâtir un avenir à Trois-Rivières. Une candidature de cette trempe arrive une fois par décennie », a lancé François-Philippe Champagne.

« J’ai pas mal la certitude que le Parti libéral du Canada formera le gouvernement au terme des prochaines élections. Sans rien aux individus qui se sont succédé à Trois-Rivières comme députés, Trois-Rivières est un milieu urbain important et notre place n’est pas dans l’opposition, insiste Martin Francoeur. Je ne trouve pas normal que des gens de Trois-Rivières décident d’aller cogner à la porte du député voisin parce qu’il siège au gouvernement plutôt que d’aller cogner à la porte de son propre député. »

Selon les rumeurs, la campagne électorale fédérale devrait être lancée dans les prochains jours.