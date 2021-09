La piscine du cégep accessible en matinée pour la population

Jusqu’au 16 décembre, le Cégep de Trois-Rivières offre de la nage en corridor le matin pour la population trifluvienne.

Les disponibilités sont du lundi au jeudi de 6h30 à 8h.

La capacité maximale d’utilisateurs est de 50 baigneurs. Aucune réservation n’est requise.

Les utilisateurs devront obligatoirement présenter une preuve de vaccination adéquate (passeport vaccinal), ainsi qu’une pièce d’identité avec photo pour avoir accès à la piscine.

Le tarif pour les gens de Trois-Rivières est de 3,50$ pour les jeunes de 6 à 17 ans et de 5,50$ pour les adultes, argent comptant seulement. De leur côté, les non-résidents doivent débourser 5,50$ (6-17 ans) et 7,50$ (18 ans et plus).

En conformité avec les mesures sanitaires en vigueur, l’utilisateur doit porter un masque dès son entrée au Cégep et ce jusqu’à la sortie, incluant son passage au vestiaire. Le masque pourra être retiré uniquement lors de la baignade. Les baigneurs doivent également se désinfecter les mains et respecter la distanciation physique. Notons que les douches et les vestiaires seront accessibles.

Pour plus d’informations: cegeptr.qc.ca/piscine-citoyen (M.E.B.A.)