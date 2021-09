La piscine de l’UQTR prête pour une réouverture

La piscine du Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) peut enfin relancer ses activités après un arrêt des opérations de près de trois ans. Au total, des travaux de 5,6 M$ auront été réalisés.

Certaines améliorations font désormais de la piscine du CAPS une installation à la fine pointe de la technologie, pouvant accueillir des compétitions d’envergure avec ses dimensions olympiques.

« On éprouve une grande satisfaction aujourd’hui pour nos usagers et pour nos citoyens. On va pouvoir les accueillir dans notre piscine de huit corridors, de 50 mètres de longueur. On a plusieurs nouveautés, comme un tout nouveau système de filtration d’eau, un plancher radiant, un système d’éclairage à point et une large fenêtre qui amène la lumière de l’extérieur. On a aussi un tout nouveau pont mobile et nos tours à plongeon ont été modifiées de sorte qu’on peut maintenant y faire du plongeon synchronisé », a confié Isabelle La Vergne, gestionnaire d’installations sportives du CAPS.

« Les citoyens et les familles pourront aussi profiter de notre structure gonflable, de la glissade et des tremplins, en plus de l’animation. On a ajouté des cours de natation et des cours aux adultes, en plus de la formation aux sauveteurs. Il y aura aussi les camps spécialisés des Mini Pats et des groupes scolaires. »

Le dévoilement de la nouvelle piscine a permis à l’équipe du Service de l’activité physique et sportive de dévoiler sa programmation pour l’automne. Les cours de natation pourront reprendre dès le mardi 12 octobre. Les bains libres et entraînements reprendront le 4 octobre. Il est possible de s’inscrire pour les cours ou de réserver une place de bains libres en accédant au calendrier des activités sur le site www.uqtr.ca/caps.

« Le mot Voldemort depuis mon arrivée, le mot à ne pas mentionner, était le mot piscine (rires) », a pour sa part lancé Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

« Le Service de l’activité physique et sportive a bien mené ce projet et on peut maintenant célébrer aujourd’hui. On a une moyenne de 30 000 usagers et les gens ont attendu patiemment notre piscine, non pas sans frustration. Les travaux ont pris du temps, mais chaque chantier comporte des imprévus. Maintenant, on a un des plus beaux bassins au Québec. C’était un enjeu essentiel pour la région et on est heureux de pouvoir ramener nos familles ici. On a une piscine aux dimensions olympiques alors on pourrait recevoir d’importantes compétitions. »

Les non-membres devront quant à eux communiquer avec la réception du CAPS au 819-376-5254 afin de réserver leurs places 24 heures avant le bain libre de leur choix. De plus, le passeport sanitaire, ainsi qu’une pièce d’identité devront être présentés à l’entrée du CAPS pour les personnes qui souhaitent accéder à la piscine.