La pénurie de main-d’œuvre a raison de Sprint Emploi

Après 36 ans à oeuvrer dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle, l’organisme Sprint Emploi est contraint de mettre fin à ses opérations en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

C’est que le manque de main-d’œuvre dans tous les domaines a pour effet de réduire considérablement les demandes adressées à l’organisme.

« On offrait de l’accompagnement à diverses étapes de la recherche d’emploi, notamment au niveau de la connaissance de soi et pour faire une mise à jour du curriculum vitae, précise la directrice générale de Sprint Emploi, Danie Guillemette. Maintenant, les employeurs ont tellement de grands besoins qu’ils n’accordent plus d’importance à la présentation du candidat. Il peut y avoir des fautes dans le curriculum vitae, mais ce n’est plus un problème parce que les employeurs ont tellement besoin de gens. »

« Nos services ont été mis sur pied dans un contexte où les emplois se faisaient rares et qu’il fallait se démarquer comme candidat pour décrocher un poste, poursuit cette dernière. Ce n’est plus le cas désormais. La recherche d’emploi se fait même sur les réseaux sociaux et on voit partout de grosses bannières indiquant que les entreprises embauchent. »

Face à cette nouvelle réalité, l’organisme a entrepris en janvier dernier une importante réflexion quant à son avenir. « On a été accompagné par un conseiller expert, indique Mme Guillemette. Ça n’a pas été une décision prise sur un coup de tête, bien au contraire. On a exploré toutes les possibilités. Il faut dire que nous-mêmes sommes confrontés à des difficultés de recrutement de personnel qualifié. »

« Notre conseil d’administration a exploré toutes les options qui s’offraient à nous, mais nous en sommes venus à la conclusion que la cessation des activités était la plus raisonnable », renchérit Laurie Massicotte, présidente du conseil d’administration.

Le 4 janvier, cela aurait fait 27 ans que Danie Guillemette aurait fait partie de l’équipe de Sprint Emploi. Elle espère maintenant trouver sa place au sein d’une autre organisation qui lui permettra d’aider son prochain. Au fil des ans, elle estime que Sprint Emploi est venu en aide à près de 10 000 personnes directement et indirectement.