La pêche hivernale approche au lac Saint-Pierre

À l’approche du début de la saison de la pêche hivernale, l’Aire faunique communautaire (AFC) a annoncé la semaine dernière que les pêcheurs pourront reprendre leurs activités dès que les conditions de glace le permettront. La saison de la pêche se déroulera également cette année dans le respect des mesures sanitaires, telles que prescrites par les plus récentes recommandations de la santé publique.

L’AFC a travaillé pour développer un protocole sanitaire qui sera adapté au contexte de la pandémie pour assurer la sécurité des participants, en collaboration avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le protocole a par ailleurs été approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les pêcheurs seront ainsi invités à rejoindre les centres de pêches du lac Saint-Pierre dès que les conditions de la glace le permettront.

L’AFC appelle également à la contribution et à la collaboration des pêcheurs pour assurer la santé et la sécurité de tous. Les pêcheurs devront notamment respecter une limite de trois bulles familiales, ou 10 personnes en tout, dans chaque cabane. L’extérieur pourra être occupé par 20 personnes tout au plus, ou, encore une fois, trois adresses.

La distanciation physique d’un mètre est également primordiale partout sur le site de pêche pour les participants provenant d’adresses différentes. L’AFC demande également à toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 ou qui a été en contact avec une personne qui a reçu un test positif au virus, de ne pas se présenter sur les sites de pêches. Les normes sanitaires en lien avec la pandémie pourraient évoluer en cours de saison.

» À ces mesures s’ajoutent une multitude d’événements spéciaux organisés par les centres de pêches de l’AFC au cours de l’hiver 2022. Les pêcheurs sont invités à participer à des tournois de pêches, à des journées thématiques et à des cliniques éducatives. Pour obtenir tous les détails, veuillez consulter la programmation disponible sur notre site web. Toutes les activités et événements prévus se feront dans le respect des mesures sanitaires, » explique Sandra Blais, directrice générale de l’AFC, par voie de communiqué.

L’AFC a également annoncé que son autorisation de pêcher sera gratuite les 5 et 6 février 2022, qu’ils pourront se procurer dans l’un des dépositaires. Cette prime sera offerte dans le but de promouvoir la pêche d’hiver sur son territoire et de favoriser le développement de la relève.

Grâce à la collaboration du MFFP, tous les résidents du Québec auront l’autorisation de pêcher sans permis provincial, au lac Saint-Pierre, les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 janvier, de même que les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27 février 2022. L’autorisation de pêcher prescrite par l’AFC sera toutefois requis.

Cette saison, l’Académie de pêche du lac St-Pierre distribueront de l’information sur les techniques de pêches d’hiver aux débutants. Ils invitent ceux qui sont un peu moins habitués à leur demander conseil pour tous détails, durant la saison.

Les pêcheurs sont toujours invités à évaluer les conditions de la glace avant de commencer à pêcher.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le https://afclacst-pierre.org/.