La passion retrouvée de Nathalie Sallanon

Née en France, Nathalie Sallanon est arrivée au Québec il y a quelques années. Dans ses bagages, elle apportait avec elle ce rêve d’avoir un jour sa boulangerie. La vie lui a fait prendre quelques détours, mais elle y est parvenue. Elle a ouvert en mars 2020 la boulangerie artisanale Des pains et des roses sur le boulevard des Récollets.

Dans son local ouvert où les clients peuvent la voir travailler, elle y prépare ses produits. Ils sont tous faits à la main de façon artisanale avec des ingrédients biologiques et locaux. Elle a même mis au point son propre levain naturel fait à partir de pommes et de sirop d’érable. D’ailleurs, en septembre, elle développera une nouvelle gamme de pains 100 % au levain.

Formée en boulangerie lorsqu’elle avait 19 ans, Mme Sallanon se passionne pour le métier depuis bien longtemps. « J’avais déjà le projet d’ouvrir ma boulangerie quand j’étais en France, raconte-t-elle. Faire ce métier, c’était un défi personnel. Il n’y avait pas de femmes à l’époque et on n’arrêtait pas de nous dire que ce n’était pas un métier pour les femmes. C’est venu me piquer. »

« Je crois que ma passion me vient aussi de ma grand-mère, ajoute-t-elle. J’étais très proche d’elle et elle adorait cuisiner. J’aimais aussi le côté du travail de nuit et le côté noble qu’il y a à faire du pain. En tant que Française, le pain, c’est la base de l’alimentation. »

Souhaitant au départ ouvrir son entreprise en Europe, elle a vite dû se raviser. « Ce n’est pas comme au Québec. C’est beaucoup plus compliqué là-bas qu’ici, soutient-elle. Il faut beaucoup d’argent et c’est très lourd. Je n’ai pas pu le faire, donc j’ai travaillé en boulangerie. J’ai fait beaucoup de remplacements. J’ai travaillé à plusieurs endroits différents pour apprendre plein de façons de travailler. Ensuite, j’ai totalement changé de branche parce que je voulais avoir une vie familiale. C’est un travail très demandant. Les journées sont d’un minimum de 12 à 14 heures, dont une partie se fait la nuit. »

Ayant en poche un diplôme en historie de l’art, elle a travaillé pour le ministère de la Culture, puis pour le ministère de l’Éducation nationale. « Ensuite, j’ai eu envie d’immigrer ailleurs. J’ai exploré divers endroits, se souvient-elle. Je suis allée en Californie où une amie m’a parlé du Canada. »

Retour à ses premiers amours

Arrivée au Québec, elle s’est installée en Abitibi où elle a postulé pour devenir agente de protection de la faune. Pour financer ses études, elle a décroché un emploi dans une boulangerie.

« J’ai recommencé à travailler dans le domaine à ce moment après plusieurs années, mentionne-t-elle. Et là, il n’y avait que des femmes. C’était totalement différent de ce que j’avais connu. J’ai recommencé à faire du pain et j’ai aimé ça. »

Comme elle était sur le point d’entamer sa carrière en tant qu’agente de la faune, plusieurs postes ont été abolis, dont tous les recrutements. C’est alors que sa patronne lui a proposé de travailler à temps plein à la boulangerie. Mais au bout de quelques mois, son désir entrepreneurial a refait surface.

« J’ai fait le tour du Québec pour trouver un endroit où installer ma boulangerie, indique Mme Sallanon. Puis, j’ai entendu parler d’un projet en Estrie. Il était censé y avoir un gros complexe avec des restaurants et une clinique. Il y avait un potentiel de développement énorme. »

C’est donc en avril 2018 qu’elle y a ouvert sa boulangerie artisanale. « J’ai commencé toute seule avec mon fils, précise-t-elle. Le projet du gros complexe n’a pas abouti, donc je me suis retrouvée à gagner ma vie l’été grâce au tourisme, mais je ne gagnais pas suffisamment l’hiver. Je suis repartie en étude de marché et en prospection. »

Son choix s’est arrêté sur Trois-Rivières. Sa décision a été prise à la fin du mois de janvier 2020. « On a déménagé en plein COVID à la fin mars 2020, lance-t-elle en riant. Mais, tout de suite, ç’a bien fonctionné. On a reçu beaucoup de soutien des gens de la communauté. »

Depuis son arrivée en -Mauricie, l’entreprise ne cesse de croître. On y compte maintenant quatre employés et Mme Sallanon a plusieurs projets en tête.