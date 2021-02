La numérisation 3D pour conserver et transformer des bâtiments

Entreprise de services technologiques, Expertise laser 3D – iSCAN fait sa place dans la cour des grands. La firme trifluvienne prend part à de nombreux projets dans la région en lien avec la culture, la conservation patrimoniale et la transformation de bâtiments. Son expertise est même mise à contribution ailleurs dans le monde pour le secteur minier.

Une cinquantaine de travaux sont en cours chez iSCAN. L’entreprise se spécialise dans la modélisation 3D d’objets et de bâtiments. Elle produit des plans détaillés de tout ce qui est visible à l’intérieur ou à l’extérieur d’un endroit. Ce travail peut par la suite servir à des architectes ou encore à faire de l’animation culturelle et des jeux vidéo.

«On a des contrats en Mauricie et partout au Québec. À Trois-Rivières, on travaille, entre autres, sur des projets culturels et sur la transformation de bâtiments, indique Richard Lapointe d’Expertise laser 3D – iSCAN. On fait affaire avec Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, Patrimoine Trois-Rivières et des musées, pour ne nommer que ceux-là.»

L’équipe planche notamment sur la réalisation de bornes de simulation de paysages historiques pour les secteurs de la rue des Ursulines et de la vieille prison. Elle a aussi contribué au projet de fouilles archéologiques à l’église St. James.

«Par exemple, on peut faire appel à nous quand un bâtiment patrimonial change de vocation. Parfois quand les bâtiments ont plus de cent ans, on n’a pas toujours les plans, ou alors ils sont incomplets, fait remarquer M. Lapointe. Avec le scan 3D, on produit un plan détaillé de l’état actuel, ce qui va ensuite permettre de faire des changements en connaissance de cause, avec des données précises. Ça permet de budgéter en conséquence pour la conservation, l’entretien ou la transformation du bâtiment. Ça permet aussi d’éviter de faire venir sur place un architecte, un arpenteur, un maçon, etc. On fournit les plans et tous ces professionnels peuvent travailler à partir de ça.»

L’entreprise peut également numériser des objets comme la collection d’un musée dans le but de créer des animations, et ainsi agrémenter les visites. «En allant plus loin, il est possible de créer des simulations historiques en se servant de vieux documents et de photos d’époque, ajoute M. Lapointe. C’est la multidisciplinarité des technologies qui nous permet de faire des projets autant diversifiés.»

Sous terre et sous l’eau

De plus, Expertise laser 3D – iSCAN collabore à de projets spéciaux dans les mines et les cours d’eau, en partenariat avec d’autres professionnels du domaine. «On est coactionnaire de Prometheus et on vient d’acheter un appareil pour numériser des galeries minières ici et ailleurs dans le monde», mentionne M. Lapointe.

Cet appareil est muni d’un drone qui permet de faire la reconstruction 3D des galeries. «Avec ça, on peut connaître le volume de matière extrait par semaine, soutient l’entrepreneur. Ça peut aussi servir pour des questions de sécurité. On fait des relevés de façon régulière pour certaines compagnies. C’est un créneau en développement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie.»

Quant à l’équipement subaquatique, il s’agit d’un système sur un bateau doté d’une plateforme allant sous l’eau et d’une antenne GPS. «Avec ça, on peut, entre autres, numériser la base d’un pont sans aller dans l’eau. C’est la machine qui fait le travail à notre place, explique M. Lapointe. Ça peut être utile pour des inspections sous-marines de structure. Cet équipement nous permet d’avoir les plans en temps réel. Tu les vois apparaître au fur et à mesure que la machine se déplace.»

D’ailleurs, il y a quelques années, une numérisation du pont Laviolette et de tous les quais de Trois-Rivières avait été réalisée grâce à cette technologie.