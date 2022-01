La Nuit des idées revient en virtuel

La Galerie R3 et le Déaprtement de philosophie et des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueilleront La Nuit des idées le 27 janvier de 16h30 à 18h45. La diffusion des interventions se fera sur les pages Facebook du Consulat général de France à Québec et de la Galerie R3.

Il s’agira de la troisième édition de l’événement en Mauricie. Cette année, La Nuit des idées à l’UQTR s’engage sur des pistes de réflexion concernant les conditions de travail du futur ainsi que l’impact social autour de ces changements.

Le thème (Re) construire ensemble se veut une invitation à échanger sur les grands enjeux d’un monde marqué par la crise sanitaire, économique et sociale, par les défiances à l’égard du politique et par le repli sur soi.

La programmation mettra de l’avant exposition, discussion, performance et table ronde explorant les questions de l’engagement à même les conditions de création, du soin (care) et de l’impact des nouvelles technologies sur l’émancipation des savoirs.

Jusqu’au 12 février, la Galerie R3, en coproduction avec Vidéographe, présente l’exposition Afficher le travail de Karine Savard. Un parcours vidéo sera diffusé le 27 janvier à partir de 14h sur les réseaux sociaux de la Galerie R3.