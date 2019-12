La nouvelle Sentra et le nouveau Titan au Salon de l’auto de Montréal

Nissan aura deux nouveautés à présenter au prochain Salon de l’auto de Montréal en janvier 2020. La Sentra qui est le modèle le plus vendu de la marque en Amérique du Nord s’est écoulé à plus de six millions d’exemplaires depuis son introduction en 1982. Pour la 8e génération en 2020, Nissan a tout repris à zéro. Son intérieur a été raffiné et est maintenant plus luxueux. Sous le capot, un moteur 4 cylindres de 2,0 l développant 149 chevaux et un couple de 145 lb-pi. La nouvelle plateforme offre une suspension arrière indépendante ainsi qu’une direction assistée électronique à double crémaillère améliorée.

Des retouches pour le Titan

Le titan change aussi un peu de style mais conserve le même moteur V8 de 5,6 litres développant 400 chevaux et un couple de 413 lb/pi. Nissan a aussi fait quelques retouches dans l’habitacle avec un écran de 7 po de série ou de neuf pouces en option. Vous avez aussi le Bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan offert de série sur toute la gamme et le système de freinage d’urgence intelligent

