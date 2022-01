La nouvelle règlementation d’urbanisme entre en vigueur

La nouvelle règlementation d’urbanisme de la Ville de Trois-Rivières est maintenant en vigueur sur l’ensemble du territoire. Cette règlementation simplifiée offrira plus de flexibilité à la population trifluvienne dans ses projets de construction ou de rénovation et contribuera à créer une ville plus durable et plus attrayante.

Parmi les nouveautés, la Ville permet maintenant la construction de bâtiments accessoires attachés entre eux, comme un garage attaché à une pergola.

Le nouveau règlement prévoit aussi baliser le nombre d’espaces de stationnement pour réduire les îlots de chaleur, autoriser l’implantation de fermettes en zone rurale et simplifier l’autorisation de nouveaux usages dans les secteurs commerciaux et industriels.

Des mesures de verdissement des grandes aires de stationnement dans les secteurs commerciaux s’y retrouvent également.

Ce nouveau règlement émane d’une démarche de consultation citoyenne amorcée en novembre 2020 et d’un travail d’analyse et de réflexion visant à s’inspirer des meilleures pratiques d’aménagement du territoire et des nouvelles tendances en urbanisme et en architecture.

La règlementation peut être consultée sur le site web de la Ville au www.v3r.net. On peut aussi y compléter une demande de permis de construction ou une déclaration de travaux et d’effectuer un paiement en ligne. L’équipe du 311 est également disponible par courriel ou par téléphone pour répondre à toutes les questions concernant la nouvelle règlementation d’urbanisme ou les demandes de permis. (M.E.B.A.)