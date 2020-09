La Nouvelle Mercedes Classe S – 10 choses que vous devez savoir

Au printemps 2021, Mercedes va présenter une nouvelle génération de sa grande Classe S. Ce monument de technologie a toujours été un laboratoire roulant. Nous pourrions prendre des pages à simplement vous expliquer tout ce que pouvez obtenir avec ce véhicule. Nous avons choisi dix items qui sont plus importants que les autres.

1- Deuxième génération de MBUX

C’est la petite classe A qui a été le premier véhicule à introduire ce système de communication sophistiqué entre l’homme (ou la femme) et la machine. La Classe S présente une seconde évolution de ce système. Plus évoluée, la puissance de calcul augmente de 50 % par rapport au système du modèle précédent. La bande passante de la mémoire est de 41 790 Mb/s. Ce système comprend 27 langues différentes (y compris le français) et étend son influence sur une plus grande sphère d’utilisation. À travers 5 écrans, certains avec la technologie OLED et sur simple pression d’un bouton, le nouvel écran conducteur 3D permet pour la première fois une perception spatiale de la scène avec un véritable effet 3D grâce à l’eye-tracking. Une caractéristique tout aussi impressionnante est le très grand écran tête haute avec un contenu de réalité augmentée. Lors de la navigation, par exemple, des flèches d’arrêt animées sont projetées de manière virtuelle et précise sur la voie de circulation. Grâce aux caméras du panneau de contrôle supérieur et aux algorithmes d’apprentissage, le MBUX Interior Assist reconnaît et anticipe les souhaits et les intentions des occupants. Pour ce faire, il interprète la direction de la tête, les mouvements des mains et le langage corporel, et réagit par des fonctions correspondantes du véhicule. Par exemple, si le conducteur regarde par-dessus son épaule en direction de la lunette arrière, l’Interior Assist ouvre automatiquement le rideau devant la vitre. L’éclairage ambiant actif, composé d’environ 250 DEL, est désormais intégré dans les systèmes d’aide à la conduite, et est capable de renforcer visuellement leurs avertissements.

2- Plus petit rayon de braquage

Grâce à la direction sur l’essieu arrière (en option), la Classe S est aussi manœuvrable qu’une voiture compacte en ville. L’angle de braquage de l’essieu arrière peut atteindre dix degrés. Même pour la Classe S à empattement long et à traction intégrale, le rayon de braquage est réduit de 1,9 mètre à moins de 10,9 mètres. Ce qui réduit derrière le volant la taille imposante du véhicule.

3-De la belle musique pour vos oreilles

Trente haut-parleurs sont inclus dans le système de son ambiophonique 4D haut de gamme Burmester pour une expérience musicale unique.

4- Le confort sur le siège du passager avant est assisté par 19 moteurs (8 pour les réglages, 4 pour le massage et 5 pour la ventilation, un pour le support lombaire et un pour déplacer le moniteur en marche arrière).10 programmes de massage différents sont disponibles dans la nouvelle Classe S.

5- Avec un profil aérodynamique qui affiche 0,22, la Classe S est l’une des voitures les plus aérodynamiques du monde. Son coefficient de traînée est donc plus faible qu’auparavant, malgré une surface frontale plus importante plus imposante.

6- La climatisation 4 zones comprend 17 moteurs qui contrôlent la température et la distribution de l’air à l’avant et 20 moteurs à l’arrière. Ces moteurs électriques actionnent les volets d’air. Pour aller de pair avec cette ambiance contrôlée, il y a un système d’éclairage d’ambiance actif, au DEL avec une fibre optique tous les 1,6 centimètre. Il y en a environ 250 au total.

7- Les unités de commande de l’E-ACTIVE BODY CONTROL analysent la situation de conduite et ajustent la suspension 1000 fois par seconde et plus de 98 kg de composants fabriqués à partir de matériaux préservant les ressources sont utilisés dans la Classe S. Le nombre de composants contenant des produits recyclés est de 120, soit plus du double du modèle précédent. Environ 40 kg supplémentaires sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables.

8- Par rapport au modèle précédent, l’espace aux coudes pour le conducteur a augmenté de 38 millimètres et jusqu’à 23 millimètres pour les passagers arrière. La garde au toit à l’arrière a augmenté de 16 millimètres. La résolution de DIGITAL LIGHT par véhicule est supérieure à 2,6 millions de pixels.

9- Lorsqu’un choc latéral est imminent, la carrosserie du véhicule peut être soulevée de 8 centimètres par la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL (en option) en quelques dixièmes de seconde. Cela permet de réduire les charges agissant sur les occupants car il dirige les forces d’impact vers des structures particulièrement résistantes dans la zone inférieure du véhicule.

10 – Le nouvel écran central OLED mesure 239,06 mm x 218,8 mm, et a une diagonale d’écran active de 12,8 pouces. La surface de l’écran est 64 % plus grande que dans le modèle précédent. L’écran du conducteur mesure 291,6 mm x 109,4 mm et a une diagonale de 12,3 pouces.

La nouvelle génération de la Classe S arrive au Canada au printemps 2021 et sera offerte en version 500 à empattement court comme modèle d’entrée de gamme et en version 580 à empattement long. Un peu plus tard au cours de l’année une version hybride rechargeable avec une autonomie annoncée à 100 km va suivre. La version 500 est équipée d’un moteur 6 cylindres en ligne turbo de 429 chevaux alors que la version 580 vient avec un moteur V8 4,0 litres turbo de 496 chevaux. Les deux mécaniques sont associées à une transmission automatique à neuf rapports et le rouage intégral. Aucun prix n’a encore été annoncé pour le moment.

