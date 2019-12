La murale de la rue Hart a été numérisée en 3D

À la suite de la découverte de la murale sur la rue Hart il y a quelques jours, Culture Trois-Rivières a fait appel à la compagnie trifluvienne iSCAN afin de réaliser un relevé détaillé par scan 3D et une photogrammétrie de la murale.

L’objectif était de faire la numérisation en couleur de l’affiche publicitaire, en conformité avec la mission de l’organisme de mettre en valeur le patrimoine.

Par ailleurs, la firme de consultants en patrimoine et architecture Patri-Arch mettra en contexte la valeur patrimoniale de la murale, tout en dressant un portrait historique des enseignes publicitaires de l’époque, dont une deuxième située au 1413, rue Notre-Dame Centre à l’hôtel Oui GO!.

Une fois que ces rapports seront déposés, un comité de réflexion sera mis en place avec différents acteurs des milieux économique, touristique et du patrimoine. Les rencontres, qui se tiendront en début d’année, serviront à explorer différentes pistes pour la mise en valeur des résultats obtenus.

Le fruit de la numérisation effectuée par iSCAN devrait être disponible prochainement sur le web.

«On a assuré que la documentation et l’information autour du potentiel patrimonial et historique de la murale soient recueillies. Comme le dossier implique deux propriétaires du terrain et du bâtiment sur lequel on trouve la murale sont privés, on ne peut que suivre le dossier. Il devrait y avoir des rencontres. Les futurs acquéreurs du terrain songent sérieusement à la mettre en valeur», souligne Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation.

Par ailleurs, près de 3000 personnes ont signé la pétition lancée par Elizabeth Leblanc-Michaud visant à sauver la murale découverte par surprise et présentant une publicité d’un magasin de fourrure.

Une politique du patrimoine est présentement en cours de rédaction à la Ville de Trois-Rivières. Celle-ci devrait être rendue publique en 2020.