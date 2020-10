La moustache pour une bonne cause

Malgré le contexte actuel, le cancer de la prostate ne prend pas de pause. Les membres du Fonds Gilles-Rousseau de la Fondation régionale pour la santé de Trois‑Rivières (RSTR) ont donc lancé la campagne «Une moustache pour mon CH», un mois complet de sensibilisation dédié à la santé masculine.

Dès maintenant et jusqu’au 30 novembre, la population et les entreprises du grand Trois-Rivières sont invitées à se mobiliser pour la collecte de dons en ligne.

«Cette année, l’événement propose deux volets majeurs. Il y aura une collecte de dons en ligne, ainsi qu’une clinique de dépistage du cancer de la prostate. Pour la collecte, on invite les entreprises de la région et la population à se mobiliser et à aller sur notre site web pour se créer un profil et amasser des dons individuels», a confié Marie-Ève Croteau, coordonnatrice du développement.

«Pour les entreprises, c’est aussi une belle façon de mobiliser son équipe et de soutenir les hommes qui sont atteints d’un cancer masculin. Ultimement, on amasse des sous pour ajouter de l’équipement chez nous, au centre hospitalier .»

Trois hommes impliqués dans leur milieu professionnel respectif ont dit «Oui» à la moustache et agiront à titre d’ambassadeurs, soit Mathieu Maltais, membre du conseil d’administration de la Fondation RSTR et directeur des planificateurs financiers à la Banque Nationale (Mauricie/Portneuf), Dany Maher, membre honoraire de la Fondation et chef de service des cliniques ambulatoires de cardiologie, neurologie et de sclérose en plaques et de l’électrophysiologie médicale zone centre au CHAUR, ainsi que Mario Fournier, directeur général et directeur de la programmation chez Bell Média Trois-Rivières, lui aussi membre du cabinet de campagne de la Fondation RSTR.

«Ce sont mes animateurs qui se sont mis ensemble pour que je devienne ambassadeur. Je suis nouveau dans la région et je suis aussi sur le cabinet de campagne, alors un dans l’autre, les deux allaient ensemble. Je vois mon rôle de deux façons. Dans un premier temps, il faut amasser des sous. Deuxièmement, c’est de conscientiser et d’embarquer des gens», a témoigné M. Fournier.

«J’ai fait le «movember» l’an dernier pour la cause nationale et Marie-Ève, que je connais depuis longtemps, est venue me féliciter et m’a dit que je pourrais le faire pour ma région alors c’est ce que j’ai décidé de faire cette année», a pour sa part ajouté M. Maltais.

Clinique de dépistage

Durant tout le mois de novembre, une clinique de dépistage du cancer de la prostate sera offerte aux hommes de la région. En effet, ils peuvent commander leur pochette d’informations leur donnant accès, sur rendez-vous, à un urologue du centre hospitalier. Cette clinique de dépistage est offerte selon certaines conditions, dont avoir plus de 40 ans, avoir des antécédents familiaux de cancer de la prostate, présenter des difficultés urinaires ou être sans médecin de famille.

«Ça fait 13 ans que nous faisons ça et avec la pandémie, nous devons tout faire en ligne cette année. On offre à des gens qui n’ont pas nécessairement accès à un médecin de famille de voir un urologue avec un rendez-vous virtuel d’abord où ils vont obtenir une feuille pour aller passer des prises de sang. Suivant le résultat et le questionnaire, des gens seront amenés sur place pour se soumettre à des examens supplémentaires afin de déterminer qu’il n’y ait pas de cancer de la prostate», a expliqué le Dr Alain Maillette, coprésident du Fonds Gilles-Rousseau et urologue au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ.

«On a découvert des cancers chez des gens qui n’ont pas de médecin de famille et que nous avons sauvés de cette maladie. Ça reste le cancer le plus fréquent au Canada pour l’homme, et la deuxième cause de mortalité par cancer.»

À nouveau cette année, la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte produira la «Pinch», une bière rousse d’inspiration britannique brassée tout spécialement pour l’occasion et dont une partie des profits sera remise directement au Fonds Gilles-Rousseau. Cette dernière sera vendue en canette dès la mi-novembre dans tous les points de vente du Temps d’une Pinte en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Pour vous inscrire à la collecte de dons en ligne ou pour obtenir la pochette d’informations pour la prise de rendez-vous avec un urologue, il suffit de laisser un message au 819-697-3333 (Poste 53583) ou de contacter le fondation_rstr@ssss.gouv.qc.ca.