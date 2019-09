La microbrasserie L’Arsenal ferme ses portes

La microbrasserie L’Arsenal, située à Charette, est contrainte de cesser ses activités. Elle était en opération depuis 2016.

L’Arsenal a fait l’annonce sur Facebook : Route des Brasseurs de la Mauricie

C’est avec le plus grand des regrets que nous vous annonçons la fermeture de la microbrasserie L’Arsenal. 💔 Plus de détails suivront. D’ici là, un dernier hommage au Capitaine et à la gang de Charette. Cheers! 🍻

De nombreux témoignages ont suivi :

Alain Harbour Je suis attristé moi aussi d’apprendre la fermeture. Il y avait des gens de cœur qui travaillaient à cet endroit. Ils auront la chance de relever de nouveaux défis ailleurs vu leurs personnalités attachantes et leur savoir-faire. Je lève mon verre à eux ce soir. Courage gang!

Pat Landry Une qualité de bière exceptionnelle. Vraiment dommage pour les amateurs et l’artiste qui l’a produit.

Valerie Beauregard Vous brassiez de la sacrée bonne bière! Dommage qu’on ne puisse plus avoir ce plaisir de la savourer.

Caroline Miaow Vraiment triste! Leurs bières étaient tellement bonnes! Je suis en deuil depuis que je l’ai su ce week-end.