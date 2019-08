La Mauricie se lance le Défi 100 % local

Le Meilleur de l’industrie agroalimentaire de la Mauricie (MIAM) invite la population de la région à s’inscrire afin de relever le Défi 100 % local, une démarche provinciale portée par le regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ). La Mauricie participe pour la première fois cette année.

Le Défi 100 % local, c’est avant tout une démarche individuelle, un prétexte pour se casser un peu la tête afin d’intégrer plus d’aliments locaux à son alimentation quotidienne. Un grand concours est organisé afin d’inciter les participants à partager leur expérience. Quatre niveaux de participation sont proposés aux citoyens pour relever le Défi 100 % local :

Défi 100 % local – Réaliser exclusivement des repas 100 % locaux durant tout le mois de septembre

Défi Locavore – Réaliser six à dix repas 100 % locaux par semaine

Défi Gourmand – Réaliser trois à cinq repas 100 % locaux par semaine

Défi Expérience – Réaliser un repas 100 % local lors de la Journée 100 % locale, le 21 septembre

Les inscriptions sont commencées. Pour les niveaux de participation 100 % local, Locavore et Gourmand, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 août. Pour le niveau de participation Expérience, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 20 septembre. Détails et inscriptions au www.defi100pourcent.com.