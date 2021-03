La Mauricie en zone orange dès le 8 mars

Après plusieurs mois au palier rouge, la Mauricie passera en zone orange après la relâche scolaire, soit dès lundi prochain (8 mars), a annoncé le premier ministre François Legault.

Cela implique que le couvre-feu sera de 21h30 à 5h, plutôt que de 20h à 5h, et que les salles à manger des restaurants, les gyms et les salles de spectacle pourront rouvrir leurs portes.

En ce qui concerne les lieux de culte, la capacité maximale passera de 25 à 100 personnes.

«C’est une excellente nouvelle pour la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec, c’est un pas de plus vers le déconfinement. Il est essentiel de continuer à respecter les mesures sanitaires en place pour éviter un retour en arrière après tous ces sacrifices faits par chacun d’entre vous. Rappelons-nous que les variants sont présents ailleurs au Québec et nous voulons limiter au maximum une progression dans notre région», commente Dre Marie Josée Godi, directrice de santé publique en Mauricie/Centre-du-Québec.

En Mauricie/Centre-du-Québec, la moyenne de nouveaux cas par jour est de 14 et on constate une baisse des éclosions de 21 à 16. À l’École nationale de police de Nicolet, 23 des 35 lits sont actuellement occupés. On dénombre maintenant 153 cas actifs en Mauricie/Centre-du-Québec.

Un plan de déconfinement visant les sports est évalué présentement par le gouvernement. Les sports parascolaires pourront normalement reprendre le 15 mars.

Les rassemblements intérieurs et extérieurs dans les résidences privées demeurent interdits.

«On sera dans une course contre la montre dans les prochaines heures, course qui opposera les variants et l’impact de la semaine de relâche à la vaccination. On ignore encore à quel point les mesures sanitaires auront été respectées durant la relâche», souligne le premier ministre.

Plus de 26 000 doses de vaccin administrées

Ce sont 26 441 doses de vaccin qui ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec jusqu’à maintenant. Le premier ministre François Legault affirme que 800 000 nouvelles doses sont à venir au Québec durant le mois de mars.

Les personnes de 80 ans et plus étaient prêtes pour la vaccination. Hier, plus de 3000 rendez-vous ont trouvé preneur dès les premières heures.

Avec les doses supplémentaires de vaccin annoncées cette semaine et l’ouverture de la vaccination aux personnes de 80 ans et plus, des plages horaires de rendez-vous ont été ajoutées dans la région. En ce moment, 15 269 plages horaires sur les 27 000 disponibles sont comblées. D’autres plages de rendez-vous seront ajoutées en fonction des prochains arrivages de doses du vaccin.

À l’heure actuelle, tous les sites de vaccination ont déjà des journées qui affichent complet :

La Tuque : 40 % des journées comblées

Victoriaville : 54 % des journées comblées

Trois-Rivières : 75 % des journées comblées

Drummondville : 62 % des journées comblées

Shawinigan : 85 % des journées comblées

Louiseville : 60 % des journées comblées

Nicolet : 40 % des journées comblées

Saint-Tite : 100 % des journées comblées (autres dates à venir)

Mesures sanitaires de la zone orange

-Les contacts sociaux non nécessaires ne sont pas autorisés, par exemple les rassemblements en famille ou entre amis, etc.

-Couvre-feu entre 21 h 30 et 5 h du matin: il est interdit à quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas d’exceptions.

-Télétravail à prioriser

-Salles à manger des restaurants ouvertes jusqu’à 21h avec un maximum de 2 adultes par table qui peuvent être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur.

-Bars, brasseries, tavernes et casinos fermés

-Salles de spectacle ouvertes selon le respect des mesures en vigueur. Port du masque de procédure obligatoire.

Tous les détails sur les mesures en vigueur pour les zones oranges: Mesures – palier orange