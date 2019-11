La Mauricie à table et… sous le sapin!

La saison des marchés des Fêtes est lancée pour l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ). Au menu : activités familiales, ainsi que rencontres avec les producteurs, transformateurs agroalimentaires et artisans régionaux.

Les marchés des Fêtes membres de l’AMPQ doivent comporter au moins la moitié d’exposants dans le domaine agroalimentaire. Ainsi, visiter un marché des Fêtes est l’occasion de faire les achats des repas pour cette période de festivités. On peut donc y faire le plein de tourtières, de pâtés et de charcuterie, de vins et spiritueux, de légumes et fruits transformés, de gelées et de confitures, de miel, de produits de l’érable et d’autres découvertes présentées par les marchands.

« Ce que nous apprécions des marchés publics, ce sont le contact direct avec les producteurs et l’unicité des produits. Nous retrouvons ça dans les marchés des Fêtes, avec l’ambiance festive et conviviale en prime! », souligne Jean-Nick Trudel, directeur général de l’AMPQ.

Les marchés des Fêtes permettent de trouver des cadeaux locaux pour toute la famille, et ce, dans une ambiance familiale accompagnée de nombreuses activités telles que des chorales et la présence du (vrai) père Noël.

Pour faire le plein de produits locaux, on peut se rendre à Yamachiche au Marché de Noël et Chorale le 30 novembre prochain, ou encore au Marché de Noël de Saint-Narcisse le 7 décembre.

Plus de détails sur l’horaire des marchés de Noël sont disponibles sur le site de l’AMPQ.

L’AMPQ a pour mission d’accompagner et de soutenir l’émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l’agroalimentaire québécois. L’Association compte 123 marchés publics membres à travers le Québec et 28 organisent une édition des Fêtes cette année.