La Marche du rein aura lieu le 25 septembre

La Fondation du rein organise, pour une 13e édition, la Marche du rein afin de sensibiliser la population à l’importance de la prévention et appuyer tous ceux et celles qui souffrent de maladie rénale. À Trois-Rivières, c’est le samedi 25 septembre que la Marche se tiendra.

Les gens sont invités à emboîter le pas afin de témoigner leur solidarité envers tous ceux et celles qui sont touchés par la maladie rénale. Dans la région, on estime que près de 1 200 personnes sont aux prises avec la maladie à différents degrés.

En plus de sensibiliser la population aux maladies rénales et à l’importance du don d’organes, l’événement se veut une occasion de rassembler des patients et leurs proches, des sympathisants et des professionnels de la santé.

Si les mesures sanitaires le permettent, c’est au parc Pie XII que les participants sont invités cette année. Les détails de l’organisation seront dévoilés plus tard afin de s’assurer de connaître les mesures qui seront en vigueur à ce moment.

Pour faire un don ou s’inscrire à la Marche, les intéressés sont invités à se rendre sur le site web au marchedurein.ca