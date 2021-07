La Maison Rocheleau ouverte pour l’été

La Maison Rocheleau dite Manoir des Jésuites ouvre ses portes pour la saison estivale 2021.

C’est en raison de la pénurie de main-d’oeuvre que la date d’ouverture officiellement a dû être repoussée. L’embauche de deux guides-interprètes rend maintenant possible l’ouverture de ce lieu historique.

Les passionnés d’histoire et les curieux de nature peuvent dès maintenant découvrir et visiter ce bâtiment construit au 18e siècle. Construite en 1742, la Maison Rocheleau est l’un des plus anciens bâtiments de Trois-Rivières témoins de l’époque de la Nouvelle-France.

Les visiteurs pourront découvrir entre ses murs l’exposition permanente qui montre l’évolution architecturale du bâtiment en plus des multiples fonctions du lieu qui se sont succédé depuis sa construction au 18e siècle.

Les portes de la Maison Rocheleau sont ouvertes tous les jours de 10h à 17h. Prix d’entrée: 3$/personne ou 5$/famille. Entrée gratuite avec la Carte Musées.