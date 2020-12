La maison Rocheleau accessible à l’année

La maison Rocheleau sera bientôt accessible au public toute l’année. L’équipe de Patrimoine Trois-Rivières travaille à la mise sur pied d’une visite virtuelle.

Le projet est réalisé en collaboration avec l’entreprise trifluvienne Expertise laser 3D – iSCAN. «Ça va donner l’impression aux gens d’entrer dans la maison comme s’ils étaient sur place, précise Philippe Charette, président de Patrimoine Trois-Rivières. Ça permet aussi des visites même si elle n’est pas ouverte au public.»

Il faut savoir que l’endroit n’est accessible que pendant la saison estivale. «On a eu l’idée de ce projet en réponse à la pandémie, indique M. Charette. Non seulement les visiteurs virtuels pourront voir l’architecture intérieure, mais ils pourront aussi cliquer sur des points d’intérêt pour avoir accès à de l’information.»

«On y retrouve, notamment de l’information sur la famille Rocheleau qui a été propriétaire de la maison pendant cinq générations, renchérit ce dernier. Par la suite, il y a eu quelques propriétaires jusqu’à ce que la Ville l’achète en 2014. Il y aura aussi de l’information sur l’architecture. Par exemple, les fenêtres font partie des éléments les plus anciens de la maison.»

Le travail de numérisation 3D est déjà entamé. Les plans extérieurs de la bâtisse ont été captés et ceux de l’intérieur seront faits cet hiver. Si tout se déroule sans anicroche, la visite virtuelle devrait être disponible en mars.

«La première étape, c’est de faire un scan 3D. C’est une machine qui tourne sur elle-même et qui enregistre des milliers de points et qui fait une photographie. Après, on peut rajouter des points d’information», explique le président de Patrimoine Trois-Rivières.

Quand histoire et modernité font la paire

Plus encore, l’expérience virtuelle permettra même de voir les textures des matériaux. «On veut donner l’exemple, montrer qu’on peut être numérique même s’il s’agit d’histoire, soutient M. Charette. On veut défaire cette vision-là que les gens ont des sociétés d’histoire.»

D’où l’idée d’adapter la traditionnelle visite en personne. «C’est la version moderne de ce qui a été offert jusqu’à présent, mentionne Philippe Charrette. Notre but, c’est aussi de rendre le lieu accessible au plus de gens possible. On pense que si les gens sont vraiment intéressés, ils vont quand même venir sur place pour plus d’informations. C’est juste pour leur donner un aperçu.»

La visite virtuelle sera disponible gratuitement sur le site web de Patrimoine Trois-Rivières (patrimoine3r.quebec). Mentionnons en terminant que l’organisme est propriétaire de la maison Rocheleau depuis cette année seulement. Ce nouveau mandat lui a été confié par la Ville au début de l’année.

L’un des plus vieux bâtiments de Trois-Rivières

La maison Rocheleau figure parmi les plus anciens bâtiments de la ville de Trois-Rivières. Elle a été construite en 1742 par François Rocheleau (1697-1756) sur un terrain appartenant aux missionnaires jésuites, qui étaient alors propriétaires de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. Cinq générations de Rocheleau ont été propriétaires de la résidence jusqu’au milieu du XIXe siècle. Par la suite, la demeure a été transformée en maison de chambres pour accueillir les visiteurs du sanctuaire.

De 1911 à 1949, l’édifice appartenait au docteur Charles Numa De Blois. La résidence est devenue ensuite la propriété des Oblats de Marie-Immaculée qui administraient le sanctuaire. D’importants travaux ont été entrepris au début de la décennie 2010 pour reconstituer l’apparence de la maison. Le bâtiment prend le toponyme de «maison Rocheleau» en 2014.

Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec.