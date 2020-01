La Maison Le FAR vise une construction neuve

La crue des eaux importante du printemps 2017 a contraint la Maison Le FAR à devoir relocaliser rapidement ses services, le bâtiment ne pouvant plus être occupé puisque le sous-sol s’est retrouvé inondé. L’organisme a pu trouver une maison coquette où loger ses services en attendant, mais on espère maintenant pouvoir construire une nouvelle maison mieux adaptée aux besoins.

La Ville s’engage à participer financièrement au projet de relocalisation et de construction d’un nouvel immeuble pour accueillir l’organisme qui a pour mission de venir en aide aux femmes éprouvant des difficultés personnelles, familiales, conjugales ou étant victimes de violence ainsi qu’aux enfants qui les accompagnent.

Un montant maximal de 198 274$ provenant du Fonds de développement du logement social pourra être accordé au financement du projet.

«La construction neuve comprendrait 12 places subventionnées. On en demande également trois de plus en service d’urgence, ainsi que six logements de seconde étape qui servent lors de la période de transition qui précède le départ de la maison. En construisant plus grand, on entend travailler fort avec le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour obtenir du financement pour les places supplémentaires. On pourrait ainsi venir en aide à plus de femmes», explique la directrice générale de l’organisme, Karine Gendron.

On en est encore aux balbutiements, souligne toutefois Mme Gendron. Cependant, la résolution adoptée par la Ville de Trois-Rivières mardi soir donnera un coup de main à l’organisation dans sa quête de financement et de subventions du provincial et du fédéral.

La Maison Le FAR soutient en moyenne 357 femmes et enfants par année. Dans la dernière année, l’organisme a dû refuser 48 femmes au moment de l’appel, faute de place.