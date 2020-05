La Maison des Grands-Parents en mode virtuel

La Semaine québécoise intergénérationnelle, qui a pour mission de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d’une société ouverte, est amorcée et pour cette occasion, la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières s’est réajustée vis-à-vis la situation et a préparé une programmation permettant à nos ainés, jeunes et familles d’entrer en relation tout en respectant les consignes de sécurité.

La cette dernière a élaboré une programmation d’activités virtuelles variée. Les séances Heure du conte, en format réunion Zoom, auront lieu mardi et vendredi, à 10h30 et 18h30. Mercredi, dès 13h, se tiendra l’activité des Tricoteuses, toujours avec la plateforme Zoom. S’ajoutent à ça une conférence sur les liens intergénérationnels ce jeudi, 14h, toujours sur la plateforme Zoom (mot de passe 94641356187), et la visioconférence de la classe de 5e année de l’École du Bois-des-Pins, vendredi, dès 8h45.

«Il était impensable de laisser nos bénévoles seuls chez eux, alors que certains donnent plus de 30 heures par semaine dans différents projets», peut-on lire par voie de communiqué officiel. «C’est pourquoi nous avons repensé nos activités et travaillons encore à développer notre programmation. L’équipe mettra en place de nouveaux projets pour combler différents besoins et intérêts. De plus, grâce à la participation de la Maison de jeunes l’Escale Jeunesse, ce sera au tour des ados à donner du temps aux ainés par l’échange de vidéos et leur participation à d’autres projets.»

Les adolescents qui seraient également intéressés à donner du temps au projet d’échange vidéo sont invités à entrer en contact avec Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières via sa page Facebook https://www.facebook.com/maisongptr/

Pour les familles qui aimeraient assister aux moments de lecture, elles sont invitées à joindre le groupe «L’heure du conte avec la MGPTR».