La Maison des familles du Rivage célèbre son 25e anniversaire en grand

La Maison des familles du Rivage n’allait pas laisser passer son 25e anniversaire sous silence. L’organisme lance une série d’activités qui se dérouleront tout au long de l’année.

C’est une conférence humoristique de Mathieu Gratton qui ouvrira le bal le 18 novembre. Il viendra raconter le chemin inattendu qui s’est imposé à lui. Le diagnostic de son fils Benjamin a été, pour lui, un beau détour.

Des sorties spéciales au Musée des enfants, au Bora Parc et à l’Aquarium de Québec seront notamment proposées aux familles. Celles-ci s’ajoutent à la Fête de Noël, aux activités des différents groupes, ainsi qu’aux animations lors des journées pédagogiques.

« Cette programmation permettra de faire de belles sorties en famille avec un soutien financier et un accompagnement physique lors de l’activité. C’est offert pour toutes les familles du grand Trois-Rivières », précise Élisabeth Bergeron, coordonnatrice de la Maison des familles du Rivage.

Bien que l’organisme célèbre ses 25 ans d’existence, la Maison des familles remarque qu’elle demeure encore méconnue dans le quartier. La directrice entend profiter de cette année anniversaire pour se faire voir plus que jamais.

« Ça fait 25 ans que la Maison des familles est dans le quartier, mais elle n’est pas encore très connue. On sert aux familles vulnérables et fragilisées. C’est notre mandat premier, mais notre rôle, c’est plus que ça, soutient Julie Grimard, directrice de l’organisme. La vulnérabilité n’est pas qu’une question d’éducation ou de finances. Si vous êtes une famille avec cinq enfants, même si vous avez un beau diplôme et de l’argent, vous êtes quand même une famille fragilisée et vulnérable à plusieurs niveaux. »

« Par exemple, si vous avez un enfant avec un défi, comme un trouble du spectre de l’autisme, vous pouvez avoir besoin de soutien et d’aide ou encore besoin de bras supplémentaires pour faire une sortie. Si une personne ayant un enfant vient d’emménager à Trois-Rivières, elle n’a peut-être pas de réseau et a sans doute besoin de sortir et de ventiler. Ici, les enfants peuvent jouer ensemble, elle peut parler à d’autres parents et on peut la référer à des ressources si le besoin est là », ajoute Mme Grimard.

Pour souligner son 25e anniversaire, l’organisme a également fait appel au réalisateur André Rousseau pour concevoir un lipdub sur la chanson À ma manière de Roxane Bruneau: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZPsl6XZVDlVUaXaWOVecMLPMn8MJ0bcnxKX&fbclid=IwAR0vJ6fCUa5QMCwZyV3ENhxf_VfaRqRTk50cVQQkyQfef65ksrbwKjbDmxA

Activités spéciales

Novembre 2021: conférence Mathieu Gratton

Décembre 2021: sortie au Musée des enfants

Janvier 2022: Bora Parc

Février 2022: quilles

Mars 2022: carnaval de la Maison des familles du Rivage

Avril 2022: cabane à sucre

Mai 2022: sentier écologique

Juin 2022: camp familial

Juillet 2022: Expo agricole de Trois-Rivières

Août 2022: parc Marie-Victorin

Septembre 2022: Aquarium de Québec

Octobre 2022: party thématique costumé

Novembre 2022: 5 à 7 spécial retour sur le 25e