La Maison Albatros de Trois-Rivières ouvre ses portes

SOINS. La nouvelle Maison Albatros de Trois-Rivières accueillera ses premiers patients le 6 juillet.

Amorcés en octobre 2019, les travaux de rénovation de l’ancienne infirmerie de la Maison Kermaria des Filles de Jésus sur le boulevard Saint-Louis ont pris fin récemment. Le personnel et les bénévoles s’affairent maintenant aux préparatifs du grand déménagement.

«Le projet se réalise enfin!, exprime le président du conseil d’administration de la Maison, Denis Côté. La contribution du personnel et des bénévoles est exemplaire, un support indispensable.»

On ne le cache pas, le contexte particulier de la pandémie a amené plusieurs contraintes, dont la fermeture temporaire du chantier, les livraisons d’équipements retardées et le glissement de la date de déménagement en juillet.

Plus grande et mieux adaptée

Beaucoup plus spacieuse que la précédente, la nouvelle Maison comprend 12 chambres privées, une salle de bain thérapeutique, une grande cuisine fonctionnelle, une salle pour les familles, des bureaux pour les professionnels et une salle de réunion. Chacune des chambres est munie d’une salle de bain, d’un espace de travail et d’un lit pour la personne accompagnant le patient.

La capacité d’accueil de la maison a été augmentée, passant de six à dix patients. Le nombre pourrait d’ailleurs monter à 12 dans les prochaines années.

Jusqu’ici, la Maison Albatros accueillait plus d’une centaine de patients par année.

«Les besoins en soins palliatifs augmentent. Nos nouvelles installations permettront d’accueillir davantage de patients et leurs familles dans un milieu chaleureux, paisible, surtout moderne», soutient M. Côté.

Le projet de la nouvelle Maison Albatros de Trois-Rivières se concrétise grâce aux contributions d’entreprises et de particuliers de la région. À ce jour, près de 2,2 M$ ont été amassés. La campagne majeure de financement 2019-2023 de la Fondation Albatros permettra de financer entièrement la rénovation de l’ancienne infirmerie de la Maison Kermaria.

«Nous sommes optimistes d’atteindre notre objectif de 3 M$ afin d’assurer le financement complet du projet», rassure le président de la Fondation Albatros, Yves Gabias, rappelant que le contexte actuel de pandémie rend la collecte de dons plus difficile.

Des soins palliatifs gratuits

Rappelons que la Maison Albatros a été fondée en 1985. Elle est l’une des premières maisons de soins palliatifs au Québec. Elle a pour mission d’offrir gratuitement des soins de fin de vie aux personnes atteintes d’une maladie grave et irréversible. Elle couvre les besoins de la population du Trois-Rivières métropolitain, des municipalités et des villes limitrophes de la rive nord et de la rive sud du Saint-Laurent qui n’ont pas de maisons de soins palliatifs sur leur territoire.