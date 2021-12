La LNH ramène le Taxi Squads: Desrosiers et Poulin quitteront-ils les Lions?

La Ligue nationale de hockey (LNH) est très inquiète avec la situation de la COVID-19 et elle entend réintégrer le Taxi Squads, soit une équipe de joueurs de réserve qui voyage avec l’équipe. Voilà qui pourrait signifier les départs des gardiens de but Philippe Desrosiers et Kevin Poulin.

Les formations de la LNH amenaient deux gardiens dans le Taxi Squads, pour un total de quatre gardiens au total. Desrosiers était même parmi les heureux élus, l’an dernier, avec les Panthers de la Floride.

Si les Jets et les Canadiens ne choisissent pas Desrosiers, ni Poulin (car ils n’ont pas de contrat LNH), les deux Lions pourraient être appelés à terminer leur saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH), si cette dernière peut poursuivre ses activités.

On sait que Poulin a déjà été rappelé par le Rocket de Laval cette saison, tout comme Desrosiers avec le Moose du Manitoba.

Il faudra suivre le dossier au cours de prochains jours…