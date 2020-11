La livraison du colisée repoussée de six semaines

Le Groupe TEQ, responsable du chantier du nouveau colisée, a informé les autorités municipales qu’il repoussait une nouvelle fois la livraison provisoire du bâtiment, cette fois de six semaines. Ce nouveau report n’empêchera toutefois pas d’ouvrir le nouveau colisée au premier trimestre de 2021, affirme la Ville de Trois-Rivières.

La Ville a exigé de l’entrepreneur un nouveau plan de match révisé, robuste et détaillé, qui inclut des mesures pour augmenter la productivité sur le chantier. TEQ s’est donc engagé à mettre les bouchées doubles et des employés seront appelés à travailler les soirs et fins de semaine pour que le bâtiment soit livré selon les nouveaux délais.

À cette étape-ci, plus de 85 % du chantier est complété. La position de la Ville à l’égard de la date de réception provisoire sera inflexible et tout retard supplémentaire fera l’objet d’un refus.

Notons que malgré le nouveau report, l’enveloppe budgétaire est encore respectée.

Rappelons que le contrat clé en main qui lie la Ville au Groupe TEQ prévoit des dommages-intérêts liquidés de 5 000 $ par jour de retard. En temps et lieu, un comité évaluera les causes des retards pour attribuer celles imputables à l’entrepreneur.