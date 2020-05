La Ligue nationale de hockey balle contrainte de reporter son ouverture

Le comité fondateur de la Ligue nationale de hockey balle (LNHB) a fait le point sur la saison 2020 suite à une analyse de la situation et de ses impacts sur la saison estivale, qui aurait été sa première saison.

Les huit membres fondateurs se sont réunis la semaine dernière afin de discuter des possibilités de débuter ou non la saison, et des impacts sanitaires et financiers de leur décision.

«Avec la situation que nous vivons depuis deux mois et avec toute l’incertitude qui entoure le déconfinement, il devient impossible de penser pouvoir organiser une saison de hockey balle cet été», a précisé Kevin Gauthier, directeur du développement de la LNHB.

«Notre décision tient sur plusieurs raisons, dont l’urgence sanitaire, la situation financière des commanditaires, les conditions de contact entre les joueurs et la distanciation physique entre les spectateurs. Nous avons donc décidé de reporter la saison au printemps 2021. Nous croyons aussi qu’il est préférable de tenir le repêchage avec un public pour l’effet spectaculaire qu’aura une telle soirée et afin de créer un engouement avant le début de la saison.»

Du côté du CHB Glissières Desbiens de Trois-Rivières, les préparatifs allaient bon train.

«C’est certain qu’on a une déception, mais c’était la bonne décision à prendre, confie Fabien Dubé, directeur général et entraîneur de l’équipe. On avait le vent dans les voiles et on avait été chercher de bons partenaires. On avait des gens d’ici qui voulaient s’impliquer.»

«Il faut voir les deux côtés. Dans les points positifs, il y a le fait que ça va nous donner plus de temps pour nous préparer et être encore plus prêt pour l’année 1. De notre côté, on va continuer de travailler avec nos recruteurs si le dekhockey reprend afin de monter la meilleure équipe possible, ainsi qu’avec nos gens pour tout ce qui est opérations et logistiques.»

Considérant qu’il pourrait y avoir des changements au cours des prochains mois selon l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19, la Ligue propose ce calendrier :

Loterie de la LNHB 21 novembre 2020

Repêchage de la LNHB 23 ou 24 janvier 2021

Showcase de la LNHB 20 et 21 mars 2021

Partie hors concours 30 avril, 1 et 2 mai 2021

Début de la saison 14 mai 2021

Début des Séries 7 août 2021

Finale des Séries 20, 21, 22 août 2021

Il est aussi prévu de réaliser un «showcase» pour présenter les équipes durant le week-end de la Tournée Alex Burrows qui aura lieu à Trois-Rivières les 20 et 21 mars 2021, dans le but de «faire augmenter l’engouement, avoir un bon nombre de journalistes sur place et faire mousser le tout» afin de remettre la machine en marche pour le début de saison. Enfin, une conférence de presse est prévue pour le weekend du repêchage et du «showcase».

«Tout le monde à la Ligue est très déçu de devoir repousser la première saison de la LNHB mais nous croyons que pour le bien du projet, c’est la meilleure chose à faire», a ajouté M. Gauthier.

Rappelons que…

… la LNHB comptera 12 concessions, soit Anjou, Mirabel, Boucherville, Québec, Drummondville, Saint-Léonard-d’Aston, Granby, Sherbrooke, Joliette, Trois-Rivières, Lévis et Victoriaville. Chacune des équipes repêchera 16 joueurs lors de la séance de repêchage et feront signer des contrats à 4 autres joueurs non-repêchés afin de compléter leur alignement d’un total de 20 joueurs.

Il est à noter que les joueurs qui joueront durant la saison régulière seront rémunérés, une première dans le monde du hockey balle. La saison, incluant les séries des 12 équipes, se jouera de mai à août 2021.