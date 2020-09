Inactif depuis la fin août en raison des contraintes imposées par le gouvernement, les Estacades seront en action dimanche en recevant les Albatros du Collège Notre-Dame.

Cependant, il est à noter que jusqu’à nouvel ordre, les matchs locaux seront disputés en l’absence de spectateurs. En effet la Ligue de hockey Midget AAA est soumise à la règle des cinquante personnes permises dans les lieux publics.

C’est ainsi qu’en tenant compte du nombre de joueurs, des groupes d’entraîneurs et des officiels, le ratio est complet. Dès que le tout reviendra à la normale, un avis sera émis.

La direction, le personnel et les joueurs des Estacades vous remercient de votre compréhension en ces temps de chambardements. Ce sont les efforts de tous et chacun qui permettront le plus rapidement possible un retour aux choses normales de notre quotidien.