La Ligue de hockey Midget AAA du Québec suspend ses activités

La Ligue de hockey Midget AAA du Québec est contrainte de suspendre ses activités du début de saison 2020-2021 suite à la décision du Gouvernement du Québec de retarder au 14 septembre prochain la reprise des activités de sports-études, tel qu’annoncé par le premier ministre François Legault vendredi dernier. C’est donc dire que les camps de sélection en cours depuis la mi-août sont suspendus.

«Depuis le début de la pandémie COVID-19, la direction de la Ligue Midget AAA travaille conjointement avec Hockey Québec. Plusieurs comités de travail ont été mis sur pieds au cours des cinq derniers mois afin de bien planifier le retour au jeu», a indiqué le président, Yanick Lévesque. «À la mi-août, nous avons amorcé les camps de sélections de nos quinze formations en conformité avec la Phase 5 du plan de relance de Hockey Québec et tout s’est très bien déroulé depuis.»

«Toutefois, en date d’aujourd’hui, tel que demandé par le Gouvernement du Québec de reporter le début des activités sports-études au 14 septembre, la Ligue a pris la décision de respecter la demande du premier ministre et de suspendre ses activités à compter de lundi, et ce, pour les deux prochaines semaines», a-t-il ajouté en remerciant les Gouverneurs du circuit de leur appui.

La nouvelle saison marque le 45e anniversaire du Circuit Lévesque alors son déroulement tient donc à cœur aux dirigeants de la plus ancienne ligue de hockey de calibre Midget AAA au Canada. Ces derniers avaient d’ailleurs préparé certains événements pour souligner cet anniversaire dont certaines ont déjà été annulées, comme c’est le cas pour le Challenge M18 AAA CCM qui était prévu au mois de décembre, au Saguenay.

«Il faut rappeler que la Ligue a comme mandat de s’assurer que tous ses joueurs, entraîneurs, administrateurs et bénévoles évoluent dans un milieu sain et sécuritaire. C’est la raison pour laquelle nous allons respecter la demande du premier ministre et si tout va bien nous reprendrons nos activités le 14 septembre prochain selon les règles de Hockey Québec qui actuellement est à la Phase 5 du plan de relance», a conclu le président. (JC)