La Ligue de balle 50 ans et + en mode recrutement

C’est maintenant le temps des inscriptions en ce qui a trait à la saison 2022 de la Ligue de balle 50 ans et +. Comme par le passé, la ligue met l’accent sur le plaisir, et non la compétition.

La prochaine saison comporte un calendrier de 15 matchs, le coût s’élevant à 90$ par joueur. Les parties auront lieu le dimanche matin, au parc Jean Perron, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

« Pour le moment, je n’ai reçu aucune directive en ce qui concerne la COVID-19. Comme vous le savez tous, ça peut changer à tout moment. Dans le cas d’une annulation due à la COVID-19, la ligue remboursera les parties non jouées à la fin de la saison seulement », peut-on lire via le communiqué officiel.

Les inscriptions se terminent le 12 mars. La procédure est simple: vous devez faire un chèque au nom de la « Ligue de balle 50 ans et + » et l’envoyer par la poste à André Gervais, au 121 Éloïse, à Trois-Rivières. Le code postal est le G8V 2X8. Pour toutes autres informations, vous pouvez le contacter au 819-696-7484, ou encore via le azgervais@gmail.com.