La LHSAAAQ confirme son retour au jeu

Après de nombreux efforts acharnés, la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) confirme la tenue de sa saison 2020-2021. Évidemment, le contexte actuel de la pandémie vient dicter certaines modifications importantes au fonctionnement de la ligue.

Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine a confirmé sa présence, lui qui déménage dans le vieux Colisée de Trois-Rivières. On se souviendra que le Formule Fitness de Bécancour a décidé de se retirer cette saison pour des raisons financières.

Le premier changement concerne le nombre de spectateurs autorisé dans les différents amphithéâtres du circuit. La direction de la Santé publique du Québec autorise présentement les rassemblements d’un maximum de 250 spectateurs (excluant les joueurs et le personnel).

La saison s’amorcera le 30 octobre et bien que la saison débute un mois plus tard qu’en temps normal, une saison de 22 matchs est toujours prévue. Conséquemment, le calendrier régulier et les séries éliminatoires seront décalés.

Afin de réduire la pression financière sur les organisations, il a été décidé par l’ensemble des gouverneurs d’augmenter le prix d’entrée à 15$ dans tous les amphithéâtres de la ligue. La gestion et l’attribution des billets de saison seront déterminées indépendamment par chacune des concessions.

Camp d’entraînement: nouvelle formule adaptée

Un calendrier préparatoire sera élaboré afin de permettre aux joueurs de bénéficier d’une mise en forme adéquate. Afin d’alléger les défis logistiques inhérents à l’organisation de ces matchs, une formule de type «mini tournoi» sera développée (les détails seront communiqués en temps et lieu). (JC)