La LHSAAAQ annule la saison 2020-2021

C’est maintenant officiel, il n’y aura pas de saison 2020-2021- dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ).

Les gouverneurs de la LHSAAAQ ont pris cette décision au cours de la dernière semaine.

«La décision a été prise suite à la dernière annonce du gouvernement du Québec que les restaurants seront fermés minimalement jusqu’au 11 janvier. Ç’a comme sonné une cloche pour tout le monde, exprime le président de la LHSAAAQ, Dominic Lussier. On aurait souhaité commencer la saison au début du mois de janvier, en pensant qu’avec les demandes du gouvernement de rester tranquille en novembre, ça aurait pu ouvrir les postes pour tout. Si les restaurants sont encore fermés au 11 janvier, on n’a pas beaucoup d’espoir de jouer une saison avec des spectateurs.»

Il faut rappeler qu’il n’était pas question pour les équipes de la ligue de joueur des matchs sous la barre de 250 spectateurs pour une question de rentabilité et de viabilité. Toutes les équipes étaient prêtes à jouer devant 250 personnes, sauf Bécancour en raison de directives différentes de la municipalité.

«Il faut regarder ce qui se passe pour le junior majeur, les équipes jouent à huis clos et dans une bulle, personnellement je crois que les dirigeants mettent en péril leur produit. Je suis un fan de sport en général, mais ça ne m’intéresse pas d’aller voir des statistiques sur le Web», opine le président.

En agissant de la sorte, M. Lussier explique qu’il s’agit d’une décision sage qui ne mettra pas en péril la viabilité de la ligue et des neuf équipes. «Même si on prenait la chance de jouer une saison de huit matchs à partir de février, il faut aussi regarder la question des commanditaires. La question d’un tournoi printanier a été évoquée, mais je ne suis pas certain que ça serait responsable de la ligue de faire jouer les gars qui n’ont pas joué depuis 1 an à un certain niveau de compétition. Les risques de blessures sont trop grands.»

Au niveau des opérations hockey, la LHSAAAQ fera une rencontre avec les différents gouverneurs afin d’établir le scénario pour le prochain repêchage. «Est-ce qu’on fera une loterie? Est-ce qu’on prendra le classement de la dernière saison? On prendra une décision prochainement avec les gouverneurs», ajoute le président.