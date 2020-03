La LHJMQ annule le reste de sa saison régulière

HOCKEY. La Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce que le reste des parties prévues au calendrier régulier 2019-2020 sont annulées en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). La saison régulière devait se conclure le 21 mars 2020.

Le classement général final a été déterminé par les modalités prévues dans l’article 5.2 de la règle R-6.

a. si les équipes n’ont pas toutes joué le même nombre de matchs à la date du retrait, le commissaire établira le classement général en effectuant le calcul en fonction du pourcentage des points;

b. la sélection se fera alors à l’inverse du classement général; l’équipe qui occupe le dernier rang au classement général aura le premier choix et ainsi de suite, en remontant jusqu’à la première position; et

c. en cas d’égalité à une position, le positionnement s’établira conformément à la procédure de bris d’égalité prévue à l’article 1.2.2 du Règlement R-12 (Le match : encadrement et procédure).