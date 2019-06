La Journée nationale des Autochtones célébrée à Trois-Rivières

Le 21 juin, le public est invité à venir célébrer la Journée nationale des Autochtones sur le parvis du Musée POP et à découvrir la richesse de la culture autochtone de la région.

Cérémonies, chants et danses traditionnels, arts ancestraux et contemporains, discussions sur les langues autochtones, sur la réalité des autochtones en milieu urbain et sur l’appropriation culturelle sont au menu.

Par ailleurs, la linguiste Claudie Ottawa, du Collège Kiuna à Odanak, sera sur place. Des chanteurs, danseurs et tambours viendront aussi de Wemotaci pour faire la fête. Un camion de cuisine de rue servira également de la nourriture traditionnelle adaptée au goût du jour.

La population est conviée à 16 h pour une cérémonie de purification par un Aîné, suivie d’activités ludiques pour petits et grands et des discussions sur les divers enjeux auxquels font face les autochtones. L’entrée est gratuite.